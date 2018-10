Věci, které jste dodnes nejspíš skladovali špatně

Také po nákupu automaticky vkládáte vejce do dvířek lednice? Podle expertky na skladování potravin Vlatky Lakeové je to špatně, protože se vajíčka kvůli změnám teploty při otevírání lednice rychleji kazí. Místo toho je doporučuje ukládat dozadu do lednice, kde je teplota nejstálejší. Co dalšího jste o správném skladování možná nevěděli?