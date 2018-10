Ivana Prudičová, Právo

Jaké důsledky může mít i jen mírná konzumace alkoholu a jakým způsobem ovlivní naše zdraví, psychiku i sociální vazby? Jaké motivy vedou k pití lákavých moků, které nás již po prvním doušku uvolní, rozjaří a zbaví tenze? Do jisté míry si dokážeme na všechny otázky odpovědět my sami, pokud ovšem sebereme dostatek odvahy podívat se kruté pravdě do očí.

Takže, co je to vlastně alkohol? Alkohol vzniká působením kvasinek při kvašení cukrů a dokáže působit na lidský organismus mnoha způsoby. Dle tvrzení lékařů je alkohol droga srovnatelná svými účinky s kokainem. Přesto je to droga společensky přijatelná, vítaná a do jisté míry, při společenských příležitostech, přímo povinná. A tak, zatímco alkoholovou závislostí ohrožený jedinec si dá jen jednu na zdraví, štamprličku pro zahřátí nebo sklenku na uvolnění a nevzbudí sebemenší podezření, stejně postižený jedinec, jen jinou drogou, si lajničku, dávčičku či pohuleníčko dá v dobré společnosti jen těžko.

Dle dostupných statistik má problém s nadměrnou konzumací alkoholu 25 procent mužů a 12 procent žen, podíl žen se při tom neustále zvyšuje.

Jak poznat počínající závislost?



Nabízí se odpověď, že často dost těžko. Vždyť sklenka dobrého vína či pár loků kvalitní whisky nikomu nemohou ublížit! Skutečnost je ale složitější. Zatímco jednomu neublíží, tomu druhému způsobí závislost, která mu, než si ji dokáže přiznat, zdevastuje zdraví i život.

Dle výzkumů se počínající alkoholismus nejčastěji objevuje v produktivním věku, tedy mezi 30-45 rokem života, kdy jsou na člověka kladeny největší nároky v rodině i zaměstnání. U žen vede ke konzumaci alkoholu hlavně potřeba se uvolnit, odreagovat, na chvíli vypnout, být sama sebou. Alespoň tak to uvedly respondentky v obsáhlé studii z německého Frankfurtu nad Mohanem. Většina z nich označuje jako velmi častý příznak počínající závislosti utkvělé myšlenky.

Vyčerpaná žena se už od oběda těší na chvilku strávenou se skleničkou toho tekutého štěstí. Jedno, zda se jedná o slivovici nebo vínko. Bažení, jak se tento jev nazývá, zažívají i narkomani nebo hráči na automatech, samozřejmě každý dle svého objektu zájmu. O takovém čokoholikovi, toužícím po slastně se rozplývající chuti čtverečku nebo rovnou tabulky čokolády na jazyku, ani nemluvě!

Za zmínku stojí i kvartální pití, kdy se střídá období naprosté abstinence s obdobím zvýšené chuti po alkoholu. I zde se může jednat o počínající závislost. Obzvlášť, když se střídající se období zkracují ve prospěch těch alkoholových.

Lze se ubránit, když nás začíná ovládat?

Samozřejmě ano, pokud si je člověk ochotný tuto závislost připustit. Nejčastěji totiž on i jeho okolí problém s alkoholem bagatelizují či ještě častěji považují za naprosto přirozený jev. Abstinent bývá ve společnosti považován za suchara či podivína, zatímco jeho podnapilý kolega za zábavného vtipálka. Tedy, pokud nemá plačtivou opici, ten chudák…

Zkusme se zamyslet, jakou roli v našem životě alkohol hraje. Máme doma v zásobě pár lahvinek? Nevydrží nám již otevřená láhev delší dobu nevypitá? Vyžene nás chuť na něco ostřejšího večer na nákup? Zkazí nám náladu skutečnost, že mimo minerálky není doma už nic k pití? Usíná se nám ve střízlivém stavu špatně, nebo si večer bez kapky alkoholu nedokážeme představit? Zlepšujeme si pravidelně náladu pitím alkoholu? Tyto a mnohé další otázky by nás měly přimět k nepříjemnému poznání. Problém je tu, a pokud ho nebudeme řešit ihned, řítíme se mílovými kroky k alkoholismu!

Možností, jak eliminovat chuť na alkohol, je mnoho. Asi nejjednodušším řešením je zaměstnat mozek jinak. Novými zájmy, sportem, studiem. Prostě se usilovně snažit na alkohol nemyslet. Dle jedné anonymní dotazníkové akce uskutečněné studenty lékařské fakulty v Bostonu je právě toto, tedy zabavit se jinak než alkoholem, třetím nejčastějším důvodem ke sportu mezi tamními seniorskými půlmaratonci. Prvním byla touha zlepšit kondici a druhým snaha o zhubnutí. Tak hlavně aby na svých dlouhých tratích neměli v batůžku schovanou placatku s rumem!

Jsem, či nejsem alkoholik?



Pokud konzumujete alkohol tajně, máte výpadky paměti nebo ztrácíte jednoho kamaráda po druhém, odpovědí bude jednoznačné ano. Ani občasné výbuchy vzteku, pravidelné ranní doušky a lahve schované různě po bytě nedávají důvod k optimismu. A pokud alkoholem domněle posilněný, ve skutečnosti oslabený a zdecimovaný jedinec začne zanedbávat hygienu a výživu, trpí úzkostmi či strachy a hrozí mu ztráta zaměstnání, není co řešit.

Život jako jeden velký mejdan? Sandra Bullocková naštěstí ve filmu 28 dní (2000) pochopí, že hledat štěstí na dně sklenky je marné.

FOTO: Profimedia.cz

Kam se obrátit o pomoc, je celkem jasné. Podstatné je spíš získat pomoc včas a aktivně se na ní podílet. Jakékoli oddalování léčby má stejně katastrofální následky jako u zhoubných onemocnění. A pokud je potřeba důkaz, zde je. Dle celkem nového výzkumu provedeného ve švédském Lundu je doba a úspěšnost léčby přímo závislá na délce nadužívání alkoholu, která této léčbě předcházela. Překvapivý je fakt, že dobu ani úspěšnost léčby neovlivnila předcházející intenzita pití. Laicky řečeno, je celkem jedno, zda se pacient opíjel do němoty, nebo popíjel jen tak cudně a nenápadně. Problém je vždy stejně vážný. Tedy, pokud se konzumace alkoholu stane nutností ke každodennímu fungování, je nejvyšší čas na bezodkladnou léčbu!

Jaký má vliv na naše zdraví?

No jednoznačně hrozný! Tedy - nechceme vás vystrašit. Ale vlastně ano, chceme. Konzumace alkoholu (stejně jako drog) poškozuje lidský organismus víc, než je obecně známo.

U typického alkoholika by laik očekával cirhózu jater, selhání ledvin, impotenci nebo zmatenost až demenci. Co možná překvapí, je například zvětšení prsů u mužů v důsledku špatného odbourávání pohlavních hormonů. Nebo četnost srdečních chorob. Další zdravotní komplikací mohou být epileptické záchvaty a úbytek mozkové tkáně. Z inteligentního krasavce se tak může celkem lehce stát prsatý hlupák, jemuž hrozí nejen bezdomovectví, ale i mrtvice způsobená vysokým krevním tlakem.

Tento odstavec doporučujeme číst vždy, když se jazyk začne domáhat něčeho chlazeného, alkoholického a tak dobrého!

Lahůdkou na závěr je tzv. alkoholový žárlivecký blud. Jedná se o klasickou situaci, kdy celkem neškodný a mírumilovný manžel se v hospodě napije s kamarády. Po pár točených se z něho v důsledku stoupajícího alkoholu v krvi stane agresivní žárlivec schopný rozmlátit hospodu, přizabít domnělé soky a potom se vrhnout na nebohou manželku.

Po tomto ne příliš optimistickém čtení by se jistě hodilo pozvednout sklenku čisté pramenité vody a zvolat: Na zdraví! Ať nám slouží.

Pár zajímavostí, které snad ani nepotřebujete vědět: