Lucie Jandová, Právo

Že nebude mít nohu jako Popelka, zjistila už na základní škole, když jí noha vyrostla víc než klukům ze třídy. „Pubertu jsem prochodila v teniskách, jiné obutí v mé velikosti nebylo,“ tvrdí obchodnice ve slušivých kotníčkových botách s květinovým motivem. „Rodiče byli nešťastní, jak mi noha rychle roste, a tajně vozili slušivější obuv z NDR. U nás ty pěkné nebyly k mání, ve větších číslech jen samé modely pro starší dámy.“ Noha rostla dál, až se zastavila na třiačtyřicítce. „Geny? Možná. Maminka měla standardní čtyřicítku, ale tatínek to dotáhl na čtyřicet sedmičku,“ prozrazuje Linda Vaňková.

Dobře živená generace



Dlouhá léta pracovala jako manažerka IT a potýkala se s problémem, co si obout ke slušivému kostýmku. Tenisky to už být nemohly a elegantní lodičky v jejím čísle sháněla jen těžko. A tak si nadále vozila boty z ciziny, kde i ve větších velikostech našla, co hledala. Když se před sedmi lety rozhodla skončit v zaměstnání, napadlo ji, že se díru na trhu s nadměrnou dámskou obuví pokusí vyplnit.

„Mladých holek s velkou nohou je dnes dost. Jsou z dobře živené generace. Dívky s postavou modelky, vysoké 180 centimetrů, nemívají nohu osmatřicítku. Nechtějí nosit boty, co připomínají galoše, preferují moderní a stylové. Rozumím jim. Dobře si pamatuju, jak jsem zoufale v obchodech hledala krabice s mým číslem, pak jsem objevila maximálně dvě s ošklivými modely. Možnost výběru chyběla.“

Jako v pohádce



Našla si tedy pro svůj obchod Cliché Shoes různé dodavatele, kteří umějí vyrobit i menší série, a do řemesla jim začala tak trochu mluvit. Některé kousky, jež prodává, totiž sama navrhuje. Ví, kam umístit ozdobu či jak robustnější lodičky opticky zmenšit „Delší botě vždy sluší podpatek, a tak i u nízkých balerínek dávám přednost alespoň mírnému zvednutí podrážky pod patou. Kombinace různých materiálů, barev nebo pestrý vzor jsou triky, které botu opticky zkrátí,“ prozrazuje.

„Velikosti nad 40 sluší kombinace více materiálů a barev,“ tvrdí obuvnice.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Občas zajdou i pánové



Ve svém obchůdku v centru Prahy nabízí širokou škálu dámské obuvi do čísla 45. „Po větších už poptávka klesá. I když občas sem zabrousí páni, kteří rádi nosí dámské boty. Ti by užili i větší čísla. Část z nich jsou umělci, kteří vystupují v travesti show, někteří si však dámské lodičky rádi obují i na běžné nošení,“ přibližuje Linda Vaňková určitou skupinu svých klientů.

„Někdy si vyslechnu i příběhy neobyčejných lidských osudů. Jako třeba ten jednoho manželského páru. Pro dámské boty si sem nejprve chodila manželka, posléze i její muž. Došel totiž k závěru, že bude šťastnější jako žena a že podstoupí změnu pohlaví. Ti dva se spolu rozhodli žít dál – jako dvě ženy,“ vypráví Linda jeden z příběhů, které vyslechla za pultem. „Myslím, že kdybych prodávala obuv běžné velikosti, být u takových osudů by se mi nepoštěstilo.“