Priyanka Chopra aneb Oblékněte se podle bollywoodské hvězdy

Priyanka Chopra je sedmatřicetiletá indická (bollywoodská) herečka, filmová producentka, filantropka a v neposlední řadě vítězka Miss World z roku 2000. Do povědomí veřejnosti vstoupila i díky vřelému kamarádství s britskou vévodkyní Meghan ze Sussexu a zásnubami se zpěvákem Nickem Jonasem. Mimo to ale vyniká i svým jedinečným módním stylem, který si můžete osvojit i vy, a to za podstatně méně peněz.