Jana Hanušková, Právo

„Každý den, když se vrátím ze školy, zamířím hned do kuchyně a vařím. Maminka pak uklízí nepořádek, který po mně zůstává,“ vypráví autorka blogu lahudka.com. Chuť do vaření byla u ní tak silná, že dokonce opustila bydlení na internátu.

„Měli tam v kuchyňce jen varnou konvici a mikrovlnku. To je pro mě málo, tak jsem začala dojíždět z Prahy do Poděbrad, kde studuju hotelovou školu.“

Kroupové období

Na vytvoření složitého menu nemá Julie během týdne čas, vítězí rychle hotové recepty. Mezi její oblíbené patří smažená rýže se sójovou omáčkou a vajíčkem. Samozřejmě nechybí ani v její kuchařce.

„Teď mám kroupové období, zkusila jsem z nich udělat rizoto a od té doby jedu kroupy skoro ve všem. Díky knize jsem si našla cestu třeba i k cuketě, která mi nikdy moc nechutnala, pak máma říkala, ať z ní něco uvařím a vznikly báječné cuketové placičky s parmezánem a muškátovým oříškem,“ vypráví.

Doma prý nesmí chybět sýr, vajíčka, papriky, čerstvá i sušená rajčata a cizrna. Z ní připravuje salát nebo dnes tolik oblíbenou pomazánku hummus.

„Pokud chceš hummus nějak ozvláštnit nebo přichystat víc druhů, přidej do něj víc česneku či sladkou nebo pálivou papriku, můžeš do něj zamíchat i hrst nakrájených a vypeckovaných oliv,“ píše se v rámečku nadepsaném Rada pro tebe v Juliině knize receptů.

Dlouhovlasá teenagerka sice ráda a dobře jí, přesto zůstává štíhlá. „Třikrát týdně jsem hrála softball,“ vysvětluje. Kapitola s názvem Do krabičky byla inspirovaná právě jejím sportováním. „Nechtěla jsem jíst jen párky v rohlíku nebo hranolky, tak jsem vymyslela svačiny, které si vezmete s sebou, když sportujete nebo jedete na výlet, dobré jsou i do školy.“

Vedle tuňákového sendviče doporučuje Julie připravit si třeba ovocný salát, trhané hovězí, pro vegany je vhodná čokoládová buchta. Na své si při čtení kuchařky přijdou i vegetariáni, část Vegetariánská večeře nabízí večerní posezení bez masa.

„Teenageři často chodí do nejrůznějších fastfoodů, jim jsou určené moje smažené recepty, například kuřecí stripsy. Jsou výborné, když si je uděláte sami. Jen nebýt líný!“

Julie se svými oblíbenými cuketovými placičkami

FOTO: Smart Press

Bratr konzultant

Aby jejím předpisům rozuměli i kuchaři začátečníci, dávala je Julie číst i svému bratrovi. „Nechápal třeba, co znamená: zapněte troubu na dvě stě. Tak jsem to musela přepsat,“ vypráví studentka zkušenost se svým o tři roky starším rodinným konzultantem. Raději než do kina si Julie zajde s maminkou do restaurace a navštěvuje i nejrůznější food festivaly. „Snažím se zjistit, co mi do jídla dali, ale nechci vědět podrobně, jak se to vaří, beru to jako inspiraci.“

Ráda si také kupuje nejrůznější kuchařky. „Teď jsme se chystali na dovolenou do Itálie, tak mi máma řekla, abych si šla koupit nějakou knihu. Zase jsem však přišla s novou kuchařkou. Když se mi nějaká vzhledově líbí, tak si ji koupím, i když podle ní popravdě moc nevařím.“ Díky této zálibě se nakonec Julie dostala i k vlastní knize a splnila si tak jeden ze svých snů.

„Nakladatelství Smart Press má moc pěkné knihy, sama jsem je oslovila, jestli by nechtěli vydat tu mou. Ve čtrnácti jsem začala psát kuchařku, v patnácti jsem jim ji odevzdala.“

Jenže tím začala teprve ta pravá práce. „Kvůli kvalitním fotkám jsem musela uvařit najednou třeba deset jídel, která jsem pak přinesla do studia. Tam se všechno muselo krásně naaranžovat. Bála jsem se, abych všechno odevzdala včas, obvykle dělám věci až na poslední chvíli,“ říká autorka knihy, z níž by jako první vyzkoušela recept na dort.

„Upečený dort zdobím třeba čtyři hodiny. Vykrajuji kytičky z mandlové hmoty, pinzetou aranžuji kuličky doprostřed lístků, moc mě to baví.“

A jaké má s vařením plány do budoucna? „Chtěla bych mít vlastní restauraci nebo cukrárnu. Řídit ji a zároveň vařit nebo péct. Teta má hotel v Kašperských Horách, už jsem si provoz v kuchyni vyzkoušela. I když mě varovali, že to bude stres, bavilo mě to. Podle mě to není jen čistě mužská práce, určitě bych ji zvládla.“