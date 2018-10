Linda Humlová, Novinky

Boty samochodky

Sháníte boty, ve kterých si to budete moci štrádovat napříč celým městem, aniž byste o nich věděla? Pořiďte si klasické kotníčkové bez podpatku, se kterými se vám to povede. Tato nadčasová módní obuv se hodí jak k sukním, tak ke kalhotám a nazout ji můžete téměř v každé situaci, ať už se chystáte do práce, na rande či na večírek.

Zvířecí vzor

Zvířecí vzor se objevil v mnoha kolekcích světově uznávaných módních designérů, našel si cestu i do běžných obchodů s konfekcí a doplňky. Naučte se ho do své skříně zakomponovat alespoň v podobě kotníkových bot, které mají tu výhodu, že ozvláštní každý outfit, aniž působí lacině. Zkombinujte je například s obyčejnými džínami, jednoduchým svetrem a kabátem a máte o trendy a stylový outfit postaráno.

Nositelný podpatek



Za nositelný podpatek se dá obecně vzato považovat každý takový, který vám dodá pár centimetrů navíc, ale zároveň vás z něj nebudou bolet nohy. Jednoduše řečeno, 4 až 7 centimetrů je ideál.

V takovýchto botách můžete vyrazit nejen do práce, ale také například do divadla či na schůzku. Vybírat můžete mezi klasickými jednobarevnými hladkými modely, nebo si vyberte takové, které jsou zdobené nýty či mají ozvláštněný podpatek. Další variantou jsou kotníčkové boty v metalických barvách, které dodají outfitu elektrický rozměr.

Motorkářské boty

Ciťte se chvíli jako hvězda v záři reflektorů a zkuste poutavý rockový styl, který patří k top hitům letošního podzimu. Vyberte si z originálních kotníkových modelů s dominantními kovovými přezkami, cvoky či nýty, nebo vsaďte na kontrastní perličky, které obuvi dodají na ženskosti.

Rocková obuv na pevné a profilované podešvi poskytne vašemu chodidlu dostatečný komfort a oporu po celý den. Navíc se dá skvěle kombinovat. Noste ji s úzkými kalhotami nad kotníky nebo ohrnutými džínami, případně ji nechte vyniknout v kombinaci s květovanou sukní či šaty.

Na vysoké noze

Pro milovnice vysokých podpatků, které se jich nechtějí vzdávat ani na cestě do práce, máme řešení v podobě nízkých i vysokých kozaček se sloupkovým podpatkem. Ten zajistí pohodlnou a sebejistou chůzi, nemusíte se bát trapných situací, kdy se podpatkem zaseknete mezi dlaždicemi. Dají se navíc vynosit jak k sukni, tak šatům či společenským kalhotám.

