Přehlídka značky Dolce & Gabbana oslavuje ženy takové, jaké jsou

Móda musí být jakákoli, jen ne nudná. To ví i módní značka Dolce & Gabbana, která se rozhodla do své přehlídky, která se konala 23. září v italském Miláně, obsadit modelky nejen všech kategorií, ale i generací. Předváděly také hvězdy devadesátých let v čele s českou topmodelkou Evou Herzigovou, herečkou Monicou Bellucciovou a Carlou Bruniovou-Sarkozyovou.