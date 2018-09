Dana Sokolová, Novinky

Momentálně můžete Terezu Maxovou potkat v Praze či Mladé Boleslavi, kde právě probíhá další ročník charitativní akce její nadace (Nadace Terezy Maxové dětem) Teribear hýbe Prahou či Mladou Boleslaví aneb Prima den s medvědem.

Se svým mužem trávíte hodně času v Turecku, jaká místa by si z této velké země lidé neměli nechat ujít?



V Turecku je spousta krásných míst. V létě jezdíme s celou rodinou na Egejské pobřeží, kde máme oblíbený Bodrum. V okolí je mnoho historických památek.

Určitě musíte navštívit Efez, kde jsou pozůstatky antického Artemidina chrámu, což je jeden ze sedmi divů světa. Stejně tak je krásný Apolonův chrám v Didimi, antická města Priene a Millet, skalní město Kappadokie, vápencové terasy v Pamukkale a další místa.

Nepřemýšlela jste někdy o tom, že byste působnost své nadace rozšířila právě i do Turecka?

S Burakem podporujeme charitativní projekty i mimo Českou republiku, takže i v Turecku. Snažíme se pomoci lokální komunitě a lidem v sousedních vesnicích rezortu Kaplankaya.

Podpořili jsme vznik školy a kulturního centra, stejně tak jsme zaplatili školné pro 80 dětí. S otevřením hotelu Six Senses získala i spousta lidí práci, kterou by v tomto regionu neměli možnost získat, včetně benefitů, jako je zdravotní pojištění.

Kde se vašim dětem líbí nejvíce a jaké místo považují za opravdový domov?

Tam, kde jsme celá rodina. Není ani tak důležité, kde to přesně je, ale s kým jsme.

Váš syn Tobias studuje na anglické internátní škole. Vybral si ji sám? Jak moc si musel zvykat na internátní způsob života? Jak často se vídáte?



Tobíkovi se splnil velký sen. Stowe si vybral sám, poctivě se připravoval na zkoušky a vyšlo to. Je tam již rok a je moc spokojený. Ano, bylo pro něj z počátku náročné přivyknout striktnímu režimu, ale brzy to zvládl a dnes nabádá své mladší sourozence, aby šli v jeho šlépějích.

V posledních letech jste působnost vaší nadace významně rozšířili. Již nepomáháte jen těm nejmenším dětem v kojeneckých ústavech a dětských domovech, ale zaměřujete se i na další vzdělání dětí z dětských domovů, podporu jejich zaměstnanosti .... jak moc se vám daří toto všechno koordinovat?



Díky nadačnímu týmu a jasně nastaveným grantovým pravidlům se to daří. Ale je pravdou, že záběr naší podpory je široký. Dnes podporujeme i rodiny, kterým hrozí odebrání dětí, pomáháme matkám v azylových domech či těhotným ženám na ulici, protože někdy je důležité podpořit rodiče, abychom dětem zajistili lepší budoucnost.

Je ještě nějaká oblast, které se nyní nevěnujete, ale v budoucnu byste to chtěli změnit?



To uvidíme, co bude v našich silách. V mnoha ohledech suplujeme stát a tak bude hodně záležet i na tom, jaké změny se budou dít na úrovni systému. Před deseti lety jsme přidali velkou oblast podpory, prevence odebrání dětí z rodin… která je nesmírně důležitá. Další rozšíření podpory nevylučuji, ale aktuálně není v plánu.

V termínu 6. - 15. 9. probíhá na pražském Vítkově a v Mladé Boleslavi sportovně – charitativní akce Teribear hýbe Prahou (Mladou Boleslaví). Za každý kilometr, který zde lidé uběhnou, věnují partneři akce 30 Kč na konkrétní pomoc.

Je dnes těžší získat peněžní dary od lidí a firem?

Myslím, že pokud je nabídka podpory konkrétní a činnost organizace průhledná a důvěryhodná, daří se i v dnešní době získávat finanční podporu. Ale nejde jen o podporu ze strany firem, neméně důležitá je i pomoc veřejnosti a snaha zvýšit povědomí o tom, co společnost trápí.

Nemyslím nutně jen finanční podporu, jakýkoli projev solidarity je důležitý. Teribear hýbe Prahou a Mladou Boleslaví je toho důkazem.

Jsou dnes ještě jiné aktivity, které vás kromě rodiny a nadace zaměstnávají?



Nebudete tomu věřit, ale stále ještě i modeling. Jsem tváří několika českých značek a spolupracuji i se značkami jako je Calvin Klein. Také jsem contributing (přispívající) editor v módním časopise. Spolu s Burakem máme společný projekt Kaplankaya (luxusní dovolenkový resort) na jihu Turecka. Zde se podílím na designu, interiérech a celkovém konceptu značky. Stejně jako nadace, i Kaplankaya je naše rodinná srdeční záležitost.

Jak nejraději trávíte svůj volný čas? Je pro vás těžké najít si volnou chvilku jen sama pro sebe?



Těžké to je, ale bez toho to nejde. Někdy mě nejvíc baví nedělat nic. Chvilku se zastavit, spočinout a odpočinout si od každodenních radostí a starostí. Ideálně v pozici ležícího střelce na gauči, s muzikou jako kulisou. Odpočívám i aktivně, nejsem urputný sportovec, ale ráda se projdu po lese, zajdu na jógu, pilates nebo balet.

Terezina nadace pomáhá také dětem v rámci projektu „Rozjedu to!“ získat v budoucnu dobré zaměstnání.

Najdete si čas někdy na knihu? Jakou jste naposledy četla a která se vám v poslední době nejvíce líbila?



O prázdninách si čas vždy ráda najdu. Přelouskala jsem přes léto už několik knih. Ale během roku se třemi dětmi mám na čtení méně času, než bych si přála.

V poslední době se mi moc líbila kniha HHhH od francouzského spisovatele Laurenta Bineta. Velmi poutavě popisuje příběh z období druhé světové války o okolnostech atentátu na Heydricha. Díky ní jsem se dozvěděla spoustu historických souvislostí, které velmi silně ovlivnily dějiny našeho národa. Knížku rozhodně doporučuju.

Když se vracíte do Čech, kam vždy ráda zajdete?



Každoročně celou rodinu vláčím po českých hradech a zámcích. Oni by asi raději upřednostnili moře a pláž a ne se trmácet po kopcích a poslouchat výklady o české historii v češtině, která není jejich nejsilnější stránkou.

Ale já myslím, že je to důležité a už to nese své ovoce. Vždy, když se děti chtějí zapojit do hovoru s dětmi v Čechách, hned se jim vybaví historky tu z Karlštejna či Konopiště. Letos jsme též objevili krásné Českosaské Švýcarsko, oblasti Berounky a nikdy nezapomeneme zajet do Pardubic či Mlčechvost navštívit příbuzné.

Co vám zaručeně vždy dodá energii?

Dobrá muzika, dobrý film a dobré jídlo. Ideálně ve společnosti fajn lidí.

Kde se tady u nás nejvíc líbí vašim dětem?

U babičky na Chodově.

Jaká místa byste v Česku ještě ráda svým dětem ukázala?



Každý rok se vracíme na místa mého dětství i dospívání. Navštívili jsme moje rodné Pardubice, stejně jako stadion v Ústí nad Labem, kde jsem vlála na chvostu všech soutěží pravidelně pořádaných mou sportovní školou. Byli jsme v tzv. hoteláku, kde jsme celých pět let žili celá rodina v 1+1.

Minulý rok jsme navštívili také příbuzenstvo mého taťky v jižních Čechách u Suchdola nad Lužnicí. V budoucnu bych je ráda vzala na Moravu, do Jeseníků, Beskyd a dalších koutů naší krásné země.