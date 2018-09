Dana Sokolová, Novinky

Střihům vládne jednoduchost, ale přitom preciznost, tak, aby žena nemusela trávit hodiny před zrcadlem a i s lehčím rozcuchem vypadala atraktivně. Rovné a uhlazené vlasy na plné čáře nahrazují přirozené a klidně i nepravidelné vlny.

Pokud si vlasy nechcete ničit natáčkami či zdlouhavým fénováním, zkuste vlhké vlasy na noc smotat do jednoduchého copu. Vytvoříte si tak naprosto přirozené vlny, které budou vypadat zdravě. Odvážnější ženy pak mohou sáhnout i po trvalé, která se po letech opět vrací na scénu.

Nejnovější trendy jdou opět směrem k jednoduchosti. Sázkou na jistotu jsou tak krásné zdravé vlasy v přirozeném looku.

FOTO: Salon Honza Kořínek (4x)

Trendy pěšinka uprostřed

Trendem je pěšinka uprostřed jak u ofin, tak u vlasů bez ofiny. Inspirací byla tentokrát šedesátá léta, připomínající období bohémských festivalů. Zejména ofina s pěšinkou uprostřed plně zapadá k populárnímu hipster stylu. Jedná se přitom o jeden z nejjednodušších účesů.

Rafinované probarvení vlasů o teplejší odstíny podle kadeřníka Honzy Kořínka ukazuje, že ani mikáda nemusí mít jednolitou barvu, ale dá se u nich pohrát s různými tóny.

Mini drdůlky a uzly



Na první pohled se jedná o nedokonalý drdůlek či uzel, který každá žena zvládne za pár minut, ale v konečném důsledku může působit i velmi elegantně a nadčasově, hodí se tak pro každou příležitost.

S každou délkou vlasů se dá pracovat, hodně záleží na kvalitním střihu - pak se může čarovat. Trendy messy vzhled.

Stále oblíbené copy



Drobné copánky po stranách, ale i ve středu, dodávají ženě na nadčasovosti a romantičnosti. Může se přitom jednat o jednoduché copy, ale i velmi složité, jež vyžadují již velké dovednosti.

Na podzim a v zimě budou vládnout zlatavé a teplé tony všech různých odstínů a také přirozené a jemné probarvování.

Jaké jsou barevné trendy?

Návrat k přirozenosti

Ženy jsou již několik sezón nabádány k návratu ke svým přirozeným odstínům vlasů. Nesnažte se tedy měnit svůj barevný odstín za každou cenu. Raději podpořte svou přirozenou barvu nejrůznějšími jemnými odlesky, díky kterým vaše vlasy budou působit zdravě a oslnivě.

Chybu neuděláte rezavou ani kaštanově hnědou, která se hodí k většině odstínů pleti. Zajímavě působí ale i jemnými pramínky prosvětlená světle hnědá. Jinak nevýrazná barva tak získá na dynamičnosti a atraktivnosti.

Benátská ambra - exkluzivní techniky značky Franck Provost zde propojují tři odstíny měděné, vytvořené na míru pro reliéf a hloubku střihu, intenzitu a zářivost.

FOTO: Franck Provost (4x)

Trendy délka vlasů je někde mezi polodlouhou a dlouhou - vlasy jsou lehce sestříhané, aby vytvářely lehký peříčkový efekt, jakoby tancují a vlají okolo ramen.

Hnědý kašmír s bohatou hrou jemných kaštanových odlesků, které jsou aplikované v jemných dotecích s důrazem na lesk a zářivost a na podtržení linií střihu. Vlasy jsou sestříhané jen lehce, aby byla zachována co největší hustota a plnost účesu.

Vlasy mohou být upraveny do XL objemu i do hladkého střídmého účesu, zvlněné pouze v koncích, přirozené nebo upravené do poskládaných či lesklých glamour vln.

Špinavá blond a žluté odstíny blond

Špinavá blond barva s tmavšími odstíny u kořínků dokresluje podzimní náladu a přechod ze slunných do chladných tmavých dnů. Ženy díky ní budou působit uvolněně, a přitom i velmi atraktivně.

Žlutým odstínem blond vlasů se tvůrci inspirovali v 90. letech minulého století. Stejně jako je tomu u trendů v líčení. Teplé odstíny blond ženě ubírají léta, zjemňují rysy a působí mnohem přirozeněji než studené odstíny.

Sluneční balejáž dvě zlata - je spojením dvou odstínů blond - zlaté a jantarové, které se mísí a prolínají spolu s přírodním odstínem pro výjimečnou zářivost, která prosvětluje tvář. Sestříhané mikádo, které záměrně není uhlazené a přesně upravené.

Stále trendy neonové barvy

Jedná se o skutečný trend, který doplňuje jednoduché střihy. Sice se nehodí pro každého, ale má své příznivce. Kromě oblíbených pastelových barev se na podzim objeví i extravagantně modrá či lávově červená, jež skvěle zapadne do podzimně zabarvené přírody.

Trendy jsou i výrazné oslňující barvy s dlouhotrvajícím výsledkem, které díky vysoce pigmentovanému složení a postupnému aplikování při mytí nabírají na intenzitě.

FOTO: Schwarzkopf Professional