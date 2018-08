Linda Humlová, Novinky

Původní originál kabelky byl vyroben z látky s klasickým monogramem a nechyběl mu ani velký kovový popruh zdobený písmeny C a D (podle iniciál zakladatele značky Christiana Diora) na opačných koncích a velkým D na přední části kabelky.

Letošní kolekce, která byla představena v únoru pro období podzim/zima 2018, byla plná různých mutací této jedinečné kabelky. Některé minimalistické modely byly vytvořeny z jednobarevné kůže, zatímco jiné byly inspirovány stylem 70. let a vévodila jim například technika patchwork (sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory).

Návrat tohoto modelu do jisté míry souvisí s trendem devadesátých let, který slaví velký comeback a Dioru tak skvěle hraje do karet. Poté, co několik celebrit a módních blogerek vyvěsilo na své sítě retro modely této ikonické kabelky, se okamžitě jejich fanynky začaly pídit po svém vlastním modelu. Dior tak využil silné poptávky a okamžitě přišel se zmíněnými novými modely, které si můžete prohlédnout níže.

Ceny nových modelů startují na částce 50 tisíc korun, ale pokud pečlivě zapátráte v second handech, možná ulovíte skvělý vintage kousek o několik tisíc levnější.

Kampaň na kabelku Dior Saddle Bag

FOTO: Profimedia.cz

Blogerka Caroline Daurová se svou kabelkou

FOTO: Profimedia.cz

Modelka Miranda Kerrová se svou kabelkou

FOTO: Profimedia.cz