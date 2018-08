Vladimír Plesník, Právo

Milióny diváků si v roce 2009 nenechaly ujít okamžik, kdy Becker, trojnásobný wimbledonský vítěz a německá tenisová legenda, v oblíbené televizní soutěži Wetten, dass? (Vsaďte se, že...?) požádal nizozemskou modelku Sharlely „Lilly“ Kerssenbergovou o ruku.

„Lilly obrovsky věřím. Už dlouho jsme se dělili o stůl, ale ne o lože. Teď spolu konečně sdílíme i lože. Doufám, že to tak zůstane navždy. Přál bych si s ní zestárnout,“ vykládal tehdy naprosto spontánně a důvěrně Becker moderátoru Thomasi Gottschalkovi (68), jako kdyby je nezabíraly kamery.

I Lilly, dcera otce ze Švýcarska a matky ze Surinamu, kteří zahynuli při autonehodě, když jí byly tři roky, nezůstala svému snoubenci nic dlužna.

„Boris je veselý, šarmantní a sexy. Vždycky myslí nejprve na mě, na svoje děti, na svou matku a teprve až potom na sebe. To na něm miluji a chci milovat až do svých posledních dnů,“ řekla.

Lilly zbožňovala přepych

Jako v nefalšované pohádce pak následovala velkolepá svatba ve švýcarském Svatém Mořici. Ani u jejich „ano“ nechyběla televize. Ženich se plácl přes kapsu, když mladé paní Beckerové věnoval prsten s diamanty od Cartiera za 12 tisíc eur (asi 307 800 korun).

V únoru 2010 přišel na svět syn Amadeus Benedict Edley Luis. Přešťastná matka se radovala z prvního potomka, otec ze čtvrtého. Z prvního manželství s herečkou a návrhářkou Barbarou Beckerovou (51) má syny Noaha (24) a Eliase (18). Z jediného, ale vášnivého setkání s Angelou Ermakovou (49), ruskou servírkou a modelkou s černošskými kořeny, přímo na schodišti londýnské luxusní restaurace Nobe vzešla dcera Anna (18).

Na oslavě narozenin syna

FOTO: Profimedia.cz

Záhy po porodu se vše vrátilo do starých kolejí: bujarý život na vysoké noze v okázalém luxusu, přičemž Lilly se ani v nejmenším netajila tím, že právě v přepychu, finanční bezstarostnosti či rozmařilosti se cítí jako ryba ve vodě.

„Byla jsem mladá a provdala jsem se za muže, který mi ukázal svět. Co chvíli si přál: sbal si, večer letíme do New Yorku, Paříže, na Bahamy. Které mladé ženě by se to nelíbilo,“ svěřila se týdeníku Der Stern.

Bankrot uťal skvělý život na vysoké noze

Loni v červnu udeřil blesk z čistého nebe. V sále číslo osm v budově londýnského Nejvyššího soudu soudkyně Christine Derrettová (52) prohlásila Beckera za bankrotáře. Stalo se tak kvůli tomu, že v britské metropoli má trvalé bydliště.

Během roku se rojily nové a nové nesplacené dluhy, přičemž jedna z pohledávek, a to Hanse-Dietera Clevena (75), bývalého otcovského rádce a obchodního partnera, se vyšplhala až na 35 miliónů eur (898 miliónů korun). Některé z nich Beckerovi právníci přiznali, jiné popřeli. Potvrzená celková suma čtrnácti věřitelů povyskočila na 61,5 miliónu eur (1,58 miliardy korun).

Lilly, milovnice přepychu, požitků a slávy, do posledního okamžiku prý zhola nic netušila a manželův dramatický pád jí vyrazil dech. „Bylo to jako rána pěstí mezi oči. Dodržovali jsme klasické rozdělení rolí. Boris měl pod palcem peníze, já rodinný krb,“ přiznala s tím, že její muž se snažil držet veškeré těžkosti před rodinným prahem.

I poté Becker Lilly vytrvale a skálopevně ujišťoval, že má situaci pevně v rukou, že sumy, jež v médiích kolují, jsou nesmyslné a přehnané a že jejich život se bude odehrávat stejně báječně a bezstarostně jako dosud.

Lilly teď opakuje, že dokáže žít i jinak než rozhazovat bankovky plnými hrstmi. „Není to tak, že v mém životě leží rovnítko mezi luxusem a štěstím.“ Přesto si loni s provokativní okázalostí pořídila na mnichovský pivní svátek Oktoberfest nákladný a oslnivý gala-dirndl, ale současně se neobtěžovala vyrovnat účet u kadeřnice ve výši několika tisíc eur.

Ještě loni v listopadu, u příležitosti Borisových padesátin, mu v časopise Bunte až pateticky děkovala: „Jsem ti vděčná za citové záležitosti, za hlubokou lásku a důvěru, ale i za materiální: luxusní cesty v soukromém letadle, designovou módu, nádherná auta, jedinečné večírky a za mnoho dalšího.“

Boris Becker a Lilly měli svatbu v roce 2009 ve švýcarském Svatém Mořici.

FOTO: Profimedia.cz

Zchudnutí nezatlouklo hřebíček do rakve

Lilly tou dobou už docházely síly krýt Borisovi záda, takže oslnivá fasáda šťastného, byť náročného svazku dvou výrazných osobností se začala drolit. Boris životní styl nezměnil - dál létal po světě, realizoval se jako tenisový televizní komentátor či poradce. Lilly propadla vodce, obrážela mejdany a flirtovala.

Pak jako když utne a zčistajasna se pokusila zachránit, co se dá. Letos v březnu přiznala, že podstoupili terapii, dokonce se upnula k možnému přírůstku do rodiny, avšak veškeré naděje zhatilo gynekologické onemocnění.

Lilly popírá, že by manželství rozbilo Borisovo bleskové zchudnutí. „Nemělo žádný nepříznivý vliv. Vyrovnat se s tím zatěžovalo výhradně mě. V žádném případě to nebyl katalyzátor. Takové situace by měli manželé ustát.“

Také podle rodinného přítele citovaného listem Berliner Zeitung nemá Borisův bankrot se ztroskotáním jeho druhého manželství nic společného. „Prostě jen klasicky žili vedle sebe. On se staral o své, ona se začala chovat tak, že to nemohl vystát. Mimochodem: když na vás půl světa útočí, měla by vaše žena stát při vás. Děj se, co děj,“ má přítel jasno.