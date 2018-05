Jana Rovenská, Právo

Kromě talentu od boha, díky kterému zahraje snad každou roli, má další velké plus. Podle režisérů je totiž až neskutečně sexy, a tak jim dělá neskonalé potěšení oblékat ji do těsně přiléhavých latexových kostýmů superhrdinek či obsazovat do jiných sexy rolí. Vědí, že už tím je úspěch zaručen.

Johanssonová si dlouho stěžovala právě na to, že zveličováním jejích ženských křivek pak média degradují její herectví. Nakonec se k tomu ale postavila čelem a své přednosti dává sama na odiv jako například v loňské akční sci-fi Ghost in the Shell (Duch ve stroji).

„Zlobila jsem se zbytečně, režiséři mě prostě do takových rolí chtějí. Můžu se stokrát snažit, abych dostávala postavy, jako byla ošetřovatelka zvířat v rodinném snímku Koupili jsme zoo (2011), stejně pak dva roky nato skončím u té neodolatelné ženy, která využívá své přednosti ve sci-fi Pod kůží nebo v erotickém dramatu Don Jon. Musím si už konečně zvyknout, že v showbyznysu nemůžete nic brát osobně.

To, co točím, jsou ale dobré filmy, byť občas lechtivější, ať už romantické Vicky Christina Barcelona (2008), Dívka s perlou (2003), Ztraceno v překladu (2003) či erotické krimi Match Point: Hra osudu (2005). No a abych nezapomněla jasně i Avengers a Black Widow,“ dodá s úsměvem.

Připravovaný film právě o této postavě udělal Scarlett Johanssonové nečekanou radost. „Asi by to potěšilo každého z mé profese, je milé mít tolik fanoušků. Tato role ale není zadarmo. Hraju ji už od roku 2012 a hodně jsem do postavy investovala času i sil, naučila jsem se pro ni částečně i rusky. Pakliže mám ale film o Black Widow natočit, musím to udělat v době, kdy mám ještě chuť obléknout se do toho upnutého kostýmu. Zatím nehrozí, že bych něco přibrala, protože jsem pořád v akci. Jsem ale i oddaná matka a, upřímně, nechci zůstat u jediné dcery,“ směje se populární rodačka z New Yorku.

Ve filmu Holky na tahu (2017)

V Hollywoodu se drží na výsluní od dětských let. Hraní je její život. Pravda je, že zatím všechna produktivní léta doslova vyplnila prací. Už ve třinácti letech se stala miláčkem diváků v roli Grace v romantickém dramatu Zaříkávač koní.

„Herectvím jsem byla vždycky posedlá. Jako dítě jsem chtěla hrát v muzikálech, chodila jsem na zpěv i na hodiny stepu. Moje dětství bylo naplněno věcmi, které jsem milovala. Žila jsem v New Yorku, vyrůstala ve spořádané rodině a chodila do normální školy. Jsem dítě umělecké čtvrti Greenwich Village, New York mě zasvětil do umění a do kultury vůbec, proto ho mám tolik ráda,“ svěřuje se. A má být po kom. Její dědeček byl spisovatel Ejner Johansson, otec Karsten je architekt a matka Melanie vystudovala herectví.

Scarlettina herectví si váží jak režiséři, tak i její kolegové. Za všechny to vystihl Woody Allen, který ji režíroval ve zmíněné krimi Match Point: Hra osudu a v romantické Vicky Cristina Barcelona. Řekl: „Je velice inteligentní a zábavná. Celé natáčení prozáří. Umí zpívat, je i pohybově výborná, prostě všestranně talentovaná. Pro mě bude vždycky typem číslo jedna.“

Ve svém osobním životě však Scarlett Johanssonová platí za svou slávu, které se v postavení hollywoodské hvězdy těžko ubrání. Každý její předchozí vztah byl médii rozebírán ze všech stran. Novináři si smlsli hlavně na jejím rozvodu v roce 2011 s populárním kanadským hercem Ryanem Reynoldsem a ostře sledovaná byla i následná pětiměsíční romance s oscarovým, o čtrnáct let starším Seanem Pennem.

Loni skončilo i druhé manželství s novinářem, dnes uměleckým kurátorem Romainem Dauriaem. Za jeho konec může hlavně nabitý pracovní program Johanssonové, který ji odvádí do všech koutů světa, kam většinou vozí i jejich tříletou dcerku Rose. S tím francouzský otec zásadně nesouhlasil. Scarlett je ale pyšná na to, že je schopna Rose ukázat, že je zcela nezávislá žena.

S novým přítelem Colinem Jostem

Momentálně je znovu šťastně zamilovaná do komika a scenáristy populární americké show Saturday Night Life, pětatřicetiletého Colina Josta. Nedávno prohlásila, že nevěří v monogamii.

„Asi mě za to mnozí ukamenují, ale já jsem si jistá, že monogamie v herectví je téměř nemožná. Žít s dalším hercem je prostě výzva, stejně jako manželství do třetice,“ říká.

S ženskou postavou a s vrozeným sex-appealem připomíná klasické hollywoodské krásky. I když měří jen 163 centimetrů, je favoritkou světových návrhářů, a to nejen Italů, jako jsou Prada či Dolce & Gabbana, ale i amerického Calvina Kleina. I pro ni je móda osvěžením.

„V Greenwich Village jsem si vypěstovala decentní styl typický pro městské ženy a nepopírám, že jsem parádnice. Ráda se oblékám, ale své tělo ukazuji nerada. Ovšem při hraní, jak už dnes vím, tomu prostě neujdu,“ končí s úsměvem fanoušky milovaná Scarlett Johanssonová.