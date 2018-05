Dana Sokolová, Novinky

Prapůvod svátku matek můžeme hledat už ve starověkém Řecku, kde slavili svátek plodnosti a matek. V roce 1900 vznikl v Americe svátek na počest Anny Reeversové-Jarvisové z Filadelfie, která byla velkou bojovnicí za práva matek. O dva roky později (v roce 1902) americký prezident Woodrow Wilson oficiálně vyhlásil Den matek svátkem. A od té doby se slaví po celém světě, i když v mnoha zemích v jiný den.

U nás chtěla poprvé zařadit mezi významné dny tento svátek v roce 1914 emancipovaná předsedkyně Československého červeného kříže Alice Masaryková, dcera našeho prvního prezidenta. Tato myšlenka ji oslovila během pobytu v USA, kde se seznámila s Křesťanským sdružením mladých žen – YWCA (Young Women’s Christian Association). Oficiálně se to podařilo, ale až v roce 1923.

Po roce 1948, kdy se moci chopili komunisté, byl svátek matek zatlačen do kouta. Na výsluní se hřál Mezinárodní den žen (MDŽ – slaví se 8. března). Přesto svátek maminek nikdy do zapomnění neupadl. V mnoha rodinách se držel dál a po listopadu 1989 se opět začal objevovat v kalendáři.

Čím potěšit maminku

Čímkoli, co by jí udělalo radost, rozhodně nemusí jít o nic drahého. Radost určitě učiní ručně vyrobené přání, květina, dobrá kniha, lahodné víno, snídaně do postele, pozvání na oběd, poukaz na relaxační masáž, kosmetické ošetření či jen společný večer v klidu domova.

Ženu přáním ani květinou neurazíš. Vynechte pro jednou SMS zprávy a e-maily a pošlete maminkám vlastnoručně napsané přání! Japonská pera i fixy Pilot FriXion mají tu výhodu, že se dají gumovat a následně přepisovat.

FOTO: archiv firmy

Pokud se rozhodnete pro květinu, inspiraci můžete čerpat v online nabídce květinové doručovací služby Fleurop. Nemusíte tedy řešit čas či vzdálenost, pokud vaše maminka žije stovky kilometrů od vás. Fleurop doručuje do více než 150 zemí světa.

FOTO: archiv firmy

Maminka pořád o někoho pečuje, tak ať se také někdy nechá opečovávat i ona! Perfektní dárek od kosmetické značky Lush, který umožní ženě nadechnout se a dobít baterky. Cena 1695 Kč

FOTO: archiv firmy

Cedulka na dveře – Domov je tam, kde je maminka, cena info v obchodě.

FOTO: Albi (2x)

Albi Měnící se hrnek Nejlepší maminka – motiv se mění po nalití horkého nápoje. Cena 179 Kč

Připravte mamince Marocchino Fondente – do malého šálku připravte espresso, přidejte větší kousek tmavé čokolády, posypte ho neslazeným kakaovým práškem a černým pepřem. Navrch přidejte mléčnou pěnu a na závěr ještě jednou posypte kakaovým práškem.

FOTO: Lavazza

Nelamte si hlavu s vymýšlením složitých překvapení a místo toho připravte mamince speciální zážitek. Připijte si smetanovým likérem Baileys Original a oslavte společně její den. Cena 549 Kč

FOTO: archiv firmy

Yankee Candle Making Memories - limitovaná edice svíček, jež potěší úplně každou ženu. Jsou baleny v luxusních dárkových krabičkách a každá přináší 30-40 hodin vůně. Cena 780 Kč

FOTO: archiv firmy

Pomocník, kterého ocení naprosto všechny ženy – indukční multifunkční hrnec Catler MC 8010 – vaří, peče, smaží, dusí, griluje, vaří v páře, a to v extrémně krátké době. Předčí i papiňák. Navíc má systém umělé inteligence, který podle druhu pokrmu a množství surovin automaticky nastaví dobu, teplotu a tlak. Cena 13 990 Kč

FOTO: archiv firmy

Dopřejte mamince omlazující profesionální kosmetickou péči od odborníků ze salónů Yves Rocher s vysoce koncentrovaným výtažkem z aphloie. Cena za 75 minut péče: 1490 Kč

FOTO: archiv firmy

Šperk potěší každou ženu. Calvin Klein Double – náramek v provedení leštěná nerezová ocel a růžové zlacení PVD, cena 2910 Kč

FOTO: archiv firmy

Luxusní olivové oleje Nobleza del Sur Centenarium Premium – extra panenský olivový olej za studena lisovaný z první sklizně odrůdy Picual. Hodí se na přípravu masa, ryb a mořských plodů, ale i dezertů. Cena od 199 Kč

FOTO: archiv firmy

Užijte si skutečný luxus ničím nerušených chvilek, kdy máte svou mámu jen pro sebe. Není lepší příležitost než Den matek! Stačí mít po ruce lahev kvalitního sektu Rotkäppchen Demi Sec a uniknout od každodenní rutiny. Cena 139 Kč

FOTO: archiv firmy

Luxusní masážní svíčka Sefiros Verbena je vyrobena z vybraných olejů, které vyživují, hydratují a tonizují pokožku. Po 5–10 minutách se textura svíčky promění v olej, který pak můžete použít na pokožku. Cena 499 Kč

FOTO: Vivantis

Důležitým a zásadním krokem v péči o pleť je její diagnostika. V Institutu Orlane Praha provedou analýzu pleti face to face, také pomocí speciálního přístroje Visio Face. Ten odhalí, na která místa a jakým způsobem je nutné se při následném kosmetickém ošetření zaměřit.

FOTO: archiv firmy

Speciální kolekce Swarovski pro Den matek – vyvěrá z ryzích citů prosycených křehkou ženskostí. Je však i oslavou silných žen: matek, které dokážou, že i nemožné je možné, nebo žen zatížených spoustou úkolů.

FOTO: archiv firmy

Radost určitě udělá i velmi oblíbené prosecco ze severoitalské provincie Treviso – Mionetto Prosecco DOC Treviso Spago. Voní po akátovém květu, jeho aroma se harmonicky snoubí s medovým dojmem na patře. Cena 199 Kč

FOTO: archiv firmy

Malá pozornost vždy potěší, obzvlášť, když se jedná o čokoládová srdíčka z té nejjemnější alpské čokolády.

FOTO: Milka

Dárková sada koupelových bomb Máslová kolekce obsahuje šest nejprodávanějších produktů z kakaového a bambuckého másla. Cena 380 Kč

FOTO: Bomb Cosmetics