Balerínky

Balerínky patří spolu se sandálky mezi nejoblíbenější jarní a letní obuv. Na rozdíl od sandálků bez podpatku ale působí více sofistikovaně - to proto, že připomínají lodičky a hodí se tak i do společnosti či práce, ve které panuje dress code.

Letos jsou v módě zejména modely, které mají špičatou špičku, ale chybu neuděláte ani v případě, pokud zvolíte klasický model se zakulacenou špičkou. Pro mladší ročníky pak doporučujeme modely s efektním vázáním kolem kotníku nebo se zajímavou ozdobou.

Mokasíny



Mokasíny patří k nadčasové britské klasice, se kterou nikdy nešlápnete vedle. Pokud vám v botníku ještě chybí, vsaďte na ně a pořiďte si letos na jaře alespoň jeden pár. Oceníte nejen komfort této obuvi, ale také univerzálnost při kombinování s různými outfity.

Co se týče samotného výběru, pokud víte, že si mokasíny pořizujete každý rok, neváhejte a udělejte si letos radost kvalitním párem z kůže. Ikonické jsou mokasíny značky Tod's, ale u nich budete muset sáhnout hlouběji do peněženky.

V opačném případě, kdy nevíte, jestli jsou mokasíny pro vás to pravé ořechové, se porozhlédněte v řetězcích, kde najdete stylové kousky za přijatelnou cenu. Stačí si jen vybrat!

Espadrilky

Historie espadrilek se začala psát ve Španělsku už ve 14. století. Původně to byla plátěná obuv, jejíž podešev se vyráběla splétáním pevné trávy. V katalánštině se této trávě říkalo „espart“, z čeho později vznikl i samotný název espadrilles.

V 60. letech minulého století se díky módnímu návrháři Yves Saint-Laurentovi espadrilky opět vrátily do módy, a to v podobě ikonického modelu na klínku. Jednoduché plátěnky s přírodní podešví se za pár let staly úplným hitem a své místo na módní špici si drží dodnes.

Espadrilky můžete nosit k ležérnějšímu byznys stylu, stejně jako k džínům, šatům či šortkám. Jsou velice univerzální a ideální obuví na každodenní nošení do města, do práce či na odpolední kávu s kamarádkou.

Lodičky

Jedny lodičky má v botníku snad každá z nás. Pokud ale chcete být letos v létě za dámu, tak je nestačí nazout jen při speciálních příležitostech, jako je večeře či divadlo.

Překvapte sebe i své okolí a pořiďte si takzvané „chodící” lodičky, ve kterých vám nebude vadit pobíhat po městě a vyřizovat všelijaké pochůzky. Stačí se jen zaměřit na velikost a tloušťku podpatku, přičemž samozřejmě platí, že čím nižší a širší, tím pohodlnější. Uvidíte, že i malý podpatek vám dodá sebevědomí a pocit ženskosti, a to za lehce snížené pohodlí stojí, no ne?

Tenisky

Nejpohodlnější variantou uzavřených bot jsou samozřejmě tenisky. Pokud žádné nevlastníte, pořiďte si jednobarevný model, který se vám bude snadno kombinovat ke zbytku oblečení. Náročnější uživatelky mohou sáhnout po trendy modelech s aplikacemi, které rozzáří každý outfit.

Noste je na sportovní způsob, nebojte se je kombinovat i s klasickými džínami, bílým tričkem a černým sáčkem. Uvidíte, že tak celek odlehčíte a dodáte mu na eleganci.

