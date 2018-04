Kostkované kalhoty jako základ šatníku

Jedním z hlavních trendů letošní sezóny jsou kostkované kalhoty, které jsou velmi pohodlné a neuvěřitelně šik. Dají se nosit na mnoho způsobů - do práce, na rande i na večírek. Stačí je jen správně kombinovat. My vám ukážeme, jak na to!