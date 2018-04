Linda Humlová, Novinky

Pastelové barvy buď milujete, nebo nesnášíte. Ano, jsou opravdu velmi sladké, ale pokud je kombinujete s citem, nemusíte se bát, že budete vypadat jako obrovský bonbon marshmallow. Jak na to?

Výrazný kousek

Pokud se vám pastelové odstíny líbí, ale netroufáte si na outfit v jedné barvě, vyberte si jeden kousek, který snadno sladíte s jednoduchým oblečením, které už máte doma. Skvěle si vystačíte například s blankytně modrým sakem, které doplňte obyčejnými džínami a bílým basic tričkem nebo košilí. Na nohy obujte podle příležitosti buď stylové bílé botasky, nebo ladící lodičky na podpatku.

Další variantou jsou například světle růžové kalhoty. Ty vypadají skvěle s černým křivákem nebo prodlouženým sáčkem stejné barvy, pod které si opět oblečte jen jednoduché bílé tričko s kulatým výstřihem.

Návrhářka Victoria Beckhamová

FOTO: Profimedia.cz

Tón v tónu



Pokud si troufáte na výrazný look, vsaďte na monochrómní outfit, který je velmi trendy. Dosáhnete ho tak, že sladíte veškeré oblečení do jednoho tónu barvy. Může to být světle modrá, růžová, ale i zelená. Záleží jen na vás, která barva nejlépe lichotí vaší pleti.

Naším tipem je pořídit si módní kalhotový kostým, který stačí jen doladit tričkem ve stejném odstínu. Jeho výhodou je také to, že jednotlivé díly můžete nosit zvlášť, což přímo vybízí k experimentování a vytváření nových a nových outfitů.

Modelka Karlie Klossová

FOTO: Profimedia.cz

Návrhářka Victoria Beckhamová

FOTO: Profimedia.cz

Dáma s velkým D

Pokud chcete vypadat opravdu žensky, vsaďte na růžovou sukni. Ať už zvolíte pouzdrovou, nebo plisovanou, uvidíte, že se opačnému pohlaví budou podlamovat kolena.

Abyste tento romantický look lehce narušila, vyvarujte se u vršku zbytečné zdobnosti a zvolte například tričko s drzým nápisem. Na nohy obujte opět zmíněné tenisky, případně veselé ladící baleríny. Lodičky volte jen při slavnostnějších událostech.

Modelka Gigi Hadid

FOTO: Profimedia.cz

Návrhářka Victoria Beckhamová

FOTO: Profimedia.cz