Dana Sokolová, Novinky

Výraznou váhou prsů je přetěžována páteř. Ženy si tak často stěžují na bolestivost v oblasti krční páteře, zad, ramen a horních končetin. Velmi časté jsou i rozsáhlé opruzeniny, ekzémy či plísně pod prsy. Hmotnost prsní žlázy navíc deformuje tvar poprsí, což výrazně narušuje psychiku ženy.

Samozřejmě je vždy důležité hodnotit velikost prsů vzhledem k celkové postavě ženy.

„Jinak vypadají a také zatěžují prsa velikosti D útlou křehkou ženu, která váží i s oblečením 45 kg a jinak ženu vysokou, vysportovanou. Nicméně je pravda, že čím větší prsa, tím větší zátěž na páteř s možností problémů,” vysvětluje primář plastické chirurgie Martin Molitor z Kliniky Yes Visage.

Ani z pohledu atraktivity nemusí být velká prsa výhodou



Ňadra jsou podle doktorky Jeny Pincottové prvním a velmi dobře viditelným zdrojem informací o plodnosti ženy, jelikož velká a plná prsa jsou známkou vyšší hladiny ženského hormonu estrogenu, který by měl být i zárukou větší plodnosti. Nicméně to ještě neznamená, že to stejné platí na poli atraktivnosti ženy.

Což potvrzuje i sexuoložka Laura Janáčková, podle které může být pro muže každá žena krásná, jelikož jejich preference je v tomto směru variabilní. Někteří muži mají rádi malá sportovní prsa, jiní ta, která připomínají koblížky a další velká ňadra. Je to tedy velmi individuální záležitost.

Za pravdu jí v tomto směru dává i evoluční sexuologie. Podle ní větší roli než velikost sehrává pevnost poprsí. Z pohledu atraktivity tak lze mnohdy hodnotit lépe menší a pevná prsa než ta velká a povislá. Jejich pevnost totiž muže podvědomě informuje o vhodném reprodukčním věku konkrétní ženy a o tom, že ještě nerodila, což se z hlediska šíření mužových genů při výběru partnerky jeví jako důležité.

Kdy je lepší si nechat prsa zmenšit?

„Především v případě zdravotních potíží, pokud si žena dlouhodobě stěžuje na bolesti hlavy, páteře, na to, že se jí zařezávají ramínka podprsenky do ramen či ji trápí nejrůznější kožní problémy apod. V těchto případech může být operace hrazena i z veřejného pojištění,” upozorňuje primář Martin Molitor.

V případě estetického hlediska vždy záleží na každé ženě. V tomto směru by žena měla naslouchat nejen svému já, ale i radám a zkušenostem chirurga.

Prsa lze zmenšit zcela neomezeně, v podstatě až po úplné odstranění prsní žlázy. Mění se pouze technika výkonu a samozřejmě mírně i rizika komplikací. „Vždy měníme velikost prsů tak, abychom odstranili zdravotní potíže, pokud jsou, ale také aby prsa po operaci byla v harmonii se zbytkem těla,” dodává plastický chirurg.

Kromě velikosti prsů lze zvětšovat i zmenšovat samotnou bradavku. Lékaři si dnes dokážou poradit i s chybějící bradavkou (nejčastěji po odstranění karcinomu prsu), kterou speciální operací dokážou vytvořit a vymodelovat.