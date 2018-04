Kristýna Léblová, Novinky

„Nevadí mi to, je mi to jedno,“ říká mladý muž a jen o něco málo starší ho doplňuje: „Proč ne? Když se cítí ženy lépe, tak ať to mají.“

Názory Novinkami oslovených mužů, zda se cítí být diskriminováni, jasně říkají, že jim to nevadí, popřípadě je jim to jedno. Podle sociologa ze Sociálního ústavu Akademie věd Zdeňka Slobody se společnost díky těmto krokům posunuje více na Západ, kde jsou tyto služby už naprosto běžné. Jde jednoduše jen o větší komfort a pocit bezpečí.

V podobném duchu, že rozhodně nejde o diskriminaci, se již dříve vyjádřila i ombudsmanka Anna Šabatová.

Dámská kupé ve vlaku



Mluvčí Českých drah Radek Joklík přiznal, že když se dámské oddíly v roce 2012 zavedly, někteří muži se zpočátku cítili lehce diskriminovaní.

„Primárním důvodem, proč jsme dámské oddíly zavedli, není to, abychom oddělovali muže od žen. Je to o tom, že sama žena, když cestuje například večer nebo ráno v hraničních částech dne, kdy vlaky nejsou zrovna plné, mívá občas strach nebo potřebuje pomoc se zavazadly. A právě pro ni je určeno dámské kupé, které je poblíž oddílu pro náš personál. Ten může pomoci, častěji zajít, tím se žena může cítit bezpečněji, když je vlak poloprázdný,“ vysvětlil Joklík s tím, že tato kupé jsou v 187 dálkových vlacích, které jezdí v okrajových částech dne.

Další přibývat nebudou, spíše naopak. České dráhy postupně omezují vozy s kupé a nahrazují je velkoprostorovými vozy.

Taxislužba vozí i děti



Právě v těchto dnech se v Praze testuje i nová taxislužba, kde jsou pouze ženy-řidičky, stejně tak i zákaznice jsou výhradně ženy.

„Není to tak, že by muži do auta nesměli, zákaznice samozřejmě mohou mít svůj doprovod, samozřejmě také dítě. Zákaznice mohou své dítě s taxikářkou poslat klidně i samotné. Všechny jsou proškolené a svěřené dítě dovedou za ruku až do kroužku či školy,“ řekla Novinkám zakladatelka služby Taxita Daniela Vrbová s tím, že zákaznice si řidičku mohou objednat přes jednoduchou aplikaci, která ukáže jak profil řidičky, její aktuální polohu, tak i fotografii, typ vozu a přibližnou cenu jízdy.

Taxi pro ženy je v testovacím provozu.

„Nápad nám vnukly samotné ženy. Jezdila jsem občas jako taxikářka a zákaznice byly vždy nadšené, že pro ně přijela žena, i muži byli rádi. Tak jsme si řekly, proč ne,“ usmívá se spoluzakladatelka firmy Lucie Janigová.