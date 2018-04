Zdeněk Nevělík, Právo

Dvojice si řekne „ano“ v poledne 19. května v kapli svatého Jiří na hradě Windsor, obřad budou moci sledovat i tisíce zvědavců na obří obrazovce v centru města. Desítky inženýrů už proto intenzívně pracují na potřebné kabelizaci pod silničním povrchem.

Obchody už nyní nabízejí nejrůznější suvenýry – od pozlacených náprstků a lžiček přes trička a vlajky po klíčenky, talíře a hrnky na čaj – s portréty nastávajících manželů.

Svatba bratra prince Williama je zároveň noční můrou pro ty, kteří mají na starosti bezpečnost členů královské rodiny. Před kaplí hlídkují ozbrojení policisté a kolem hradu Windsor se za 2,4 miliónu liber (v přepočtu zhruba 67 miliónů korun) budují ocelové zátarasy proti případnému teroristickému útoku autem. Opatření, jako bezpečnostní kamery či bariéry, přijdou místní radu na další milióny liber.

Bezdomovci zůstanou

Na druhou stranu se naštěstí pro městskou kasu zdá, že policie nebude muset vyčistit okolí windsorského hradu od bezdomovců, jak k tomu před časem vyzval jeden konzervativní komunální politik.

Jeho slova vzbudila u veřejnosti vlnu odporu a petici proti přijetí takového opatření už podepsaly desetitisíce lidí. Proti by jistě byli i ženich s nevěstou, kteří oba pracovali či pracují s několika charitami pečujícími o lidi bez střechy nad hlavou.

Přestože není třeba ve Windsoru přespat – je dosažitelný vlakem či autem z Londýna za necelou hodinku – hotely a penzióny v městečku jsou už nyní beznadějně vyprodány.

„Fanoušci královské rodiny si zamluvili veškeré pokoje od levných hostinců po luxusní hotely,“ informoval deník The Evening Standard. Další zájemci o přenocování v historickém městě se proto budou muset rychle porozhlédnout po blízkém okolí.

Diana inspirací

Detaily svatební ceremonie nebyly zatím zveřejněny, ale podle odborníka na královský dvůr Richarda Fitzwilliamse je velmi pravděpodobné, že Harry bude chtít vzdát poctu své matce, princezně Dianě, která zemřela v jeho dvanácti letech.

Zásnubní prsten s diamanty na Meghanině prsteníčku pochází ze sbírky Diany, Harryho zesnulé matky.

FOTO: Profimedia.cz

„Určitě se objeví jeden či více prvků obřadu odkazujících na Dianu. Je například možné, že zazní Dianina oblíbená píseň I Vow to Thee My Country, kterou hráli i na jejím pohřbu,“ podotkl.

„Z charitativní práce, které se Harry za uplynulá léta věnoval, a z jeho rozhovorů jasně vyplývá, že Diana je pro něj inspirací,“ připomněl s tím, že princ své milované daroval zásnubní prsten s diamanty pocházející právě z matčiny sbírky.

Podle Fitzwilliamse by byla Diana ze svatby nadšená. „Líbilo by se jí obzvlášť, že tím, že si Harry bere americkou herečku a aktivistku smíšeného původu (její matka je Afroameričanka, zatímco otec běloch), navíc rozvedenou, činí královskou rodinu o hodně otevřenější,“ vysvětlil.

Server bulvárního listu The Daily Star také informoval, že Harry před časem Meghan vzal k Dianinu hrobu v hrabství Northamptonshire.

Princeznou nebude

Meghan, která bude den před svatbou pokřtěna, aby se stala členkou anglikánské církve, sňatkem vstoupí do britské královské rodiny. Princezna z ní však nebude, protože není královské krve.

Podobně jako Williamova žena Kate se tak podle spekulací britských médií stane vévodkyní, ovšem ze Sussexu (Kate získala titul vévodkyně z Cambridge). Sňatek Harryho s Meghan bude sice bezpochyby honosný, ale tak velký význam jako ten Williamův s Kate před sedmi lety pro monarchii mít nebude.

Svatba se blíží a tak nesmí chybět ve Velké Británii ani tolik oblíbené suvenýry.

FOTO: Profimedia.cz

Princ Harry je přece jen až pátým v pořadí následnictví trůnu (po svém otci Charlesovi, Williamovi a jeho dětech Georgeovi a Charlotte), tudíž králem se takřka jistě nestane. I vzhledem k tomu se na svatbu nebudou nutně zvát hlavy států.

Možná dorazí i Obamovi

Nejvíce se spekuluje o možné účasti bývalého prezidenta USA Baracka Obamy, s nímž Harry skvěle vychází, ale část britských představitelů se obává, aby pozvání neurazilo současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Podle bookmakerů Barack s Michelle nakonec přijedou.

„Harryho postavení není takové, aby se musel obávat politických dopadů. Věříme proto, že Obamovi pozvánku dostanou,“ svěřil se Rupert Adams ze sázkové kanceláře William Hill PLC. Na politice se budoucí manželé zřejmě shodnou: i Meghan fandí demokratům, konkrétně Trumpově vyzývatelce v předloňských prezidentských volbách Hillary Clintonové.

Co se týče celebrit, bookmakeři (seznam hostů bude zveřejněn zřejmě až v den svatby) sázejí na zpěváky Eltona Johna, který svou píseň „Candle in the Wind“ po Dianině smrti znovu nahrál a věnoval ji zesnulé princezně, a Jamese Blunta, který sloužil s Harrym v armádě, dorazit by mohli i hudebník Ed Sheeran, členové skupiny Coldplay a zpěvačky Joss Stone a Adele. Je každopádně pravděpodobné, že nejvíce hostů bude z britské armády a z charit – obě tyto organizace přirostly Harrymu k srdci.

Svatební obřad proběhne v kapli svatého Jiří na hradě Windsor.

FOTO: Profimedia.cz

Ze strany Meghan jistě dorazí její matka Doria, otazník se ovšem vznáší nad účastí otce Thomase, kvůli němuž se na Meghan před časem osočila její nevlastní sestra Samantha. Ta Harryho snoubence přes televizní rozhovor vzkázala, že by měla začít konat a jejich otce postavit zpět na nohy.

Thomas, který v minulosti pracoval v Hollywoodu a získal i televizní ocenění za režii světelných efektů, v roce 2016 vyhlásil bankrot a nyní žije ve skromných podmínkách v Mexiku. Poté, co Meghan oznámila, že na zásnubních fotkách s Harrym na sobě měla šaty za 75 tisíc dolarů (1,5 miliónu korun), ji Samantha veřejně pošťouchla: „Pokud si můžeš dovolit utratit 75 tisíc dolarů za šaty, můžeš si dovolit utratit 75 tisíc dolarů i za svého otce.“

Princ Harry s Meghan tvoří dokonalý pár.

FOTO: Profimedia.cz

Thomas, který podle médií vede v Mexiku život samotáře a tráví dny posíláním e-mailů svým kamarádům, sledováním starých filmů a pojídáním chipsů a hamburgerů, není zrovna vzorným rodičem (s rodinou se neviděl už léta). Královský dvůr se za každou cenu bude snažit zabránit možným skandálům, které by z jeho přítomnosti na veřejnosti mohly vzejít.

Vzhledem k tomu, že vztahy mezi Meghan a jejím otcem se zdají jinak dobré, je však možné, že Thomas svou dceru nakonec k oltáři povede. Téměř jistě by měl dorazit Meghanin nevlastní bratr (po otci také Thomas), i když i ten britské monarchii velkou radost neudělal: v lednu skončil za mřížemi poté, co se opilý pohádal s partnerkou a vyhrožoval jí pistolí. Můžeme se zkrátka těšit na královskou svatbu s kapkou dobrodružství.