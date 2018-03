Andrea Zunová, Právo

Asi se měli potkat, dalo by se říci při pohledu na jejich dlouhodobý vztah. Před čtyřiceti lety, kdy je osud svedl dohromady, to však vůbec růžové nebylo. Meryl Streepová totiž přišla o svou lásku ze studií, herce Johna Cazaleho. Tři roky spolu žili, hráli ve filmu Lovec jelenů a byli zasnoubeni. John však v březnu 1978 podlehl rakovině kostí. Meryl, která s ním byla ve dne v noci i v nemocnici, se zhroutila.

Nechtěla zůstat v jejich společném bytě, kde na ni všechno padalo. Kamarád jejího bratra Don Gummer jí nabídl svůj byt jako útočiště. Sám v něm nebyl, hodně cestoval. Don na tu dobu vzpomínal: „Meryl byla zničená smrtí Johna a já jsem udělal, co jsem mohl, abych pomohl a poměrně rychle jsem si uvědomil, že jsem se do ní zamiloval.“

Pro hodně lidí bylo překvapením, když se ti dva v září roku 1978 vzali. „Myslela jsem, že Johnovou smrtí končí i můj život. Ale musím v něm pokračovat a Don mi ukázal, jak to udělat,“ řekla k tomu Meryl.

Už v roce 1979 se jim narodil první ze čtyř potomků – syn Henry Wolfe. V roce 1983 dcera Mamie Willa, o tři roky později Grace Jane a v roce 1991 Louise Jacobson. Dcery Mamie a Grace jsou také herečkami, syn Henry muzikantem a Louise modelkou. Rodina nejprve žila v Los Angeles, ale kvůli soukromí nakonec zvolila venkovský dům v Connecticutu.

Jejich život plyne, viděno zvenčí, klidně a pohodově. Říká to i Meryl Streepová, která si manželství s Donem Gummerem pochvaluje. Za to, že jim to i po těch letech stále klape, podle ní mohou jejich rozdílné povahy. Se smíchem uvedla, že zatímco ona nezavře celý den pusu, její manžel sotva promluví.

S manželem a prvním Oscarem v roce 1979

FOTO: Profimedia.cz

„On je dokonalou definicí introvertního a introspektivního umělce. Já jsem expresivní a mnohem živější. Ale naprosto nádherným způsobem se dokonale doplňujeme,“ dodala.

Meryl Streepová je velkou filmovou hvězdou, která má na svém kontě mj. osmnáct nominací na Oskary a tří sošek je držitelkou. Své nejlepší filmy natočila už jako manželka a matka. Podle svých slov považuje za obrovské štěstí, že si mohla dovolit se čtyřmi dětmi budovat kariéru. Bez podporujícího manžela by to možné nebylo, přiznává.

Pravdou je, že navzdory svému hvězdnému postavení se Meryl po celá desetiletí dařilo žít relativně normální osobní život. Sama k tomu řekla, že ji výchova dětí naplňovala a měla veliké štěstí, že potkala svého muže, který je jí velkou oporou.

„Být s manželem a našimi dětmi mi vždy přinášelo to největší potěšení a tu největší radost v životě,“ dodala.

Zásadní filmy

Už za roli ve svém druhém filmu Lovec jelenů (1978) byla Meryl Streepová nominována na Oscara. Hned rok poté si sošku odnesla za film Kramerová versus Kramer.

Druhého Oscara pak obdržela v roce 1982 za hlavní roli ve filmu Sophiina volba a třetího v roce 2012 za roli Margareth Thatcherové ve filmu Železná lady. Oscarovou nominaci jí přinesl také film Francouzova milenka (1981), další hned o dva roky později titulní role v dramatu Silkwoodová a za další dva roky Vzpomínky na Afriku.

Ve výčtu oscarových nominací nesmí chybět film Madisonské mosty (1995), Pohlednice z Holywoodu (1991), Jediná správná věc (1999), Hudba mého srdce (2000), Ďábel nosí Pradu (2007), Božská Florence (2017) a zatím poslední Akta Pentagon: Skrytá válka (2018).