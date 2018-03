Linda Humlová, Novinky

Košilové šaty mají zpravidla límeček a zapínání na knoflíčky od krku až ke kolenům. Vyrábějí se z různých materiálů včetně džínoviny, flanelu či lnu. My jsme se zaměřili na ty nejklasičtější - bavlněné, které jsou prudce elegantní a hodí se jak do práce, tak do divadla či na drink s kamarádkou.

Modrá klasika

Zatímco trendy jsou pomíjivé a rychle nás přestávají bavit, jednoduché proužkované košilové šaty považujeme takřka za nesmrtelné. Jsou totiž univerzální a dají se nosit napřič sezónami. V létě je užijete se sandálky nebo balerínkami, na podzim s bílými teniskami či kotníčkovými botami bez podpatku a v zimě s džínami či černými silonkami a kozačkami.

Zleva, Zoot, 834 Kč. Cellbes, 1199 Kč. Gant, info o ceně v obchodě

FOTO: archiv firem

Zleva, Answear, 2299 Kč. Zara, 1299 Kč. Reserved, 649 Kč

FOTO: archiv firem

Co se týče střihu, ten záleží zcela na vás. Obecně postavu hezky tvarují šaty, které mají zakomponovaný pásek, protože vytvarují siluetu přesýpacích hodin, ale můžete si pořídit i rovné šaty, které případně stáhnete páskem, který máte doma. Nejlichotivější sukně je pak ta ve tvaru písmene A. Schová jak větší stehna, tak i hýždě.

Answear, 4299 Kč

FOTO: archiv firmy

Zleva, Zoot, 1149 Kč. Gant, info o ceně v obchodě. Gant info o ceně v obchodě

FOTO: archiv firem

Neotřelá červená

Jsou na vás modré košilové šaty příliš nudné? Pak si pořiďte ty s červenobílými proužky. Vypadají více uvolněně a společně s balerínkami či bílými teniskami si je můžete vzít klidně do města na procházku či nákupy. Na večer pak přidejte koženou bundu, červenou rtěnku a boty na podpatku a uvidíte, že budete za hvězdu.

Zleva, Reserved, 699 Kč. Zara, 899 Kč. French Connection, 3399 Kč

FOTO: archiv firem

Elegantní bílá

Elegantní bílá halenka je sázka na jistotu v každé situaci. Podobně je to i s bílými košilovými šaty. Ty si totiž můžete vzít klidně na pohovor a budete vypadat profesionálně, nebo třeba víno s kamarádkou. Zároveň se jedná o velmi snadno kombinovatelný kousek. Vyhrajte si s doplňky a nebojte se je obléknout například k denimové bundičce a sandálkům na klínku nebo k černým lodičkám a saku. Záleží jen na vaší náladě a chuti experimentovat.

Zleva, H&M, 1799 Kč. Pietro Filipi, 4499 Kč. Nautice, info o ceně v obchodě

FOTO: archiv firem

Zleva, Mango, 899 Kč. Reserved, 699 Kč. Zara, 899 Kč

FOTO: archiv firem