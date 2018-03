Petr Veselý, Právo

Jak dlouho ještě můžu odkládat těhotenství?

Tento test zjišťuje koncentraci hormonu AMH (Anti­Müllerian Hormone) v krvi. Jeho množství závisí na tom, kolik vajíček konkrétní ženě zbývá ve vaječníku. Ze zjištěné hodnoty hormonu může tedy kvalifikovaný lékař poměrně přesně odhadnout, kolik času jí ještě zbývá na to, aby mohla přijít do jiného stavu. A tedy jaký je doopravdy biologický věk jejích vaječníků. Ten někdy bývá vyšší, nebo naopak nižší než ten reálný.

„Pro spoustu žen, které odkládají těhotenství do stále pozdějšího věku, to může být užitečný údaj,“ říká profesor MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., vedoucí Ústavu klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice Plzeň.

„Čím starší totiž jsou, tím méně vajíček mají k dispozici a tím nižší je také pravděpodobnost otěhotnění. Vyšetření si žena platí sama a stojí kolem 800 Kč.

Kolik času ženě zbývá, aby mohla mít dítě? To je pouze jedna z věcí, které dnes medicína umí relativně jednoduše zjistit ze vzorku krve.

FOTO: Profimedia.cz

Jsem už v klimakteriu?

Činnost vaječníků, které produkují ženské pohlavní hormony, vyhasíná v klimakteriu, tedy v přechodu. Ten se u žen objeví většinou kolem padesátky, ale u některých už v průběhu čtyřicítky a u jiných až bezmála v šedesáti letech. Je to prostě individuální.

Často ho doprovázejí návaly horka, pocení, nepravidelná menstruace, změny nálad, bušení srdce, poruchy spánku aj. Objevují se v různé intenzitě a kombinacích. Nemusí se však projevit téměř vůbec. Pokud ženě znepříjemňují život hodně, může jí lékař nasadit léky, obvykle takzvanou hormonální substituci.

Jedním z příznaků, že ženě ubývají pohlavní hormony, bývá i větší suchost pochvy a zranitelnost sliznic na intimních místech. Také se obvykle nastartuje proces osteoporózy, zejména u žen, které se nevěnují aktivnímu pohybu. Ten zlepšuje hustotu, a tedy pevnost kostí.

Jestli se přechod blíží, nebo je žena už v něm, to ukáže vyšetření hormonálního profilu. Pokud ho ženě nepředepíše lékař, může si ho nechat udělat sama, stojí kolem 800 Kč.



Neohrožuje mě nebezpečná preeklampsie?

Jednou z možných komplikací těhotenství je takzvaná preeklampsie. Je to nemoc, při které nefunguje správně placenta. Do krevního oběhu matky se z placenty uvolňují látky, které poškozují zejména její ledviny. Mohou však vyvolat i křeče, které ohrožují na životě matku stejně jako ještě nenarozené dítě.

Příznaky, že tento zdravotní problém těhotné ženě hrozí, jsou: otoky nohou, bolesti hlavy, nevolnost, bílkovina v moči a vysoký krevní tlak. Jenže ty se mohou snadno objevit i u normálního těhotenství. Proto není tak snadné odhalit preeklampsii včas.

Při vyšetření, které se dělalo dřív, museli lékaři ženu hospitalizovat v nemocnici. Na výsledek čekala i několik dní. Nový imunochemický test, který se dělá ze vzorku krve, ukáže výsledek během několika desítek minut.

„Vyšší riziko preeklampsie hrozí ženám, které ji prodělaly při předchozím těhotenství nebo se vyskytla u nich v rodině,“ říká profesor Racek. „Dalším rizikovým faktorem je obezita, těhotenství, při kterém žena čeká víc než jedno dítě, nebo těhotenství u žen starších 40 let, případně mladších 19 let. Nemoc se vyskytuje obvykle ve třetím trimestru, ale ne dříve než ve 20. týdnu těhotenství.”

Test na preeklampsii zdravotní pojišťovny hradí.

Nehrozí mi kvůli antikoncepci trombóza?

Moderní antikoncepce je velice bezpečná. Ne však úplně pro každou ženu. „Těm, které mají nežádoucí mutace genů, třeba Leidenskou mutaci faktoru V nebo genu pro tvorbu protrombinu, hrozí zvýšené riziko vzniku krevních sraženin,“ říká profesor Racek. „Pro ně není riziková jen kombinovaná antikoncepce, ale třeba také těhotenství.“

Počet těchto takzvaných trombofilních mutací je v české populaci poměrně vysoký. Jednu z nich má až 8 % obyvatel. Pokud je lékaři včas neodhalí, mohou postiženého člověka vážně ohrozit, a to dokonce i na životě. K tomu ale obvykle dochází v kombinaci s dalšími riziky. Těmi mohou být například špatný návrat žilní krve a vůbec problémy s cirkulací krve v organismu. Podobně jako kouření, obezita nebo dlouhé sezení v letadle při dálkových letech, zvlášť pokud nemáme možnost se při nich protáhnout nebo si zacvičit a krev v nohou stagnuje. Vyšetření dvou zmíněných mutací, které jsou nejčastější, provádí laboratoře ze vzorku krve.

Toto vyšetření hradí u rizikových pacientů zdravotní pojišťovna. Jestli spadáte do této kategorie, o tom se poraďte se svým lékařem. Můžete si ho ale zaplatit i sami, stojí zhruba 1200 Kč.

Trochu jiné vyšetření



Test na okultní, tedy skryté krvácení, využívá také krev, ale trochu jiným způsobem. Jeho smyslem je odhalit včas rakovinu tlustého střeva a konečníku. Nedělá se z krve, ale ze stolice, ve které test analyzuje přítomnost krve, jež není okem patrná. Nádor nebo rizikový polyp, ze kterého se karcinom může vyvinout, totiž trochu krvácí.

Klasický test dokázal zachytit i malé množství hemoglobinu, tedy krevního barviva, respektive jeho složky: hemu. Výsledek však mohly zkreslit některé léky. Anebo potraviny obsahující krev, třeba zabijačková polévka, jitrnice, tmavá tlačenka apod. Proto se tento typ testu už nemá provádět.

Modernější varianta těchto testů reaguje na bílkovinu globin. Pacient u ní může jíst jitrnice a spol. Je navíc citlivější, takže zachytí víc podezřelých případů. Pokud je pozitivní, tedy prokáže stopy krve ve stolici, neznamená to nutně karcinom konečníku nebo tlustého střeva. Znamená to, že je nutné další vyšetření, obvykle kolonoskopie.

Test na přítomnost hemoglobinu ve stolici je součástí screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku. Měl by ho absolvovat každý člověk od 50 let věku, a to jednou ročně. Zdravotní pojišťovna ho platí.

Neřídnou mi kosti příliš rychle?

Kosti řídnou člověku věkem přirozeně. U žen se ale toto řídnutí obvykle zrychluje v klimakteriu, kdy jim klesá hladina ženského pohlavního hormonu, estrogenu, který kosti chrání. Proto je dobré, když se žena domluví se svým gynekologem a nechá si hustotu kostí zjistit. Obvykle pomocí zobrazovacích metod, tzv. kostní denzitometrie. Lékaře také zajímá množství vápníku, fosforu a hořčíku v krvi, krevní obraz, rychlost sedimentace a další věci.

Pokud kosti řídnou ženě skutečně příliš rychle, zahájí léčbu. Jestli pomáhá, to zaznamenají zobrazovací metody až po delším čase, zhruba po roce. Proto bývá někdy výhodnější využít citlivý krevní test CTx. „Ten totiž dokáže zachytit rychlost odbourávání kostní hmoty, a proto umí vyhodnotit efektivitu nasazené léčby už po třech měsících,“ vysvětluje profesor Racek.

Kosti neřídnou jen ženám, ale i mužům. U nich nastává tento proces o zhruba deset let později, tedy v průběhu šedesátky, a většinou probíhá pomaleji. Osteoporózu navíc nevyvolává u některých lidí jen pokles pohlavních hormonů, ale také některé choroby. Například revmatoidní artritida, Crohnova choroba, celiakie nebo chronický průjem. Stejně jako užívání některých léků, třeba steroidních hormonů. Negativní vliv na hustotu a pevnost kostí má i nedostatek pohybu, případně nemoci, které pohyb omezují, například artróza.

O tom, kdy krevní test CTx platí zdravotní pojišťovna, a kdy si ho hradíte sama, promluvte se svým gynekologem. Pokud si ho pacient platí sám, přijde ho na sumu kolem 1200 Kč.