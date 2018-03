Postup: Z bílků ušleháme sníh. Žloutky, cukr, med a olej vyšleháme a promícháme se sněhem a s nastrouhanými jablky a hruškami. Přidáme skořici, a nakonec mouku promíchanou s práškem do pečiva. Těsto vlijeme do vymazané formy na bábovku (nebo do malých formiček) a pečeme 40 min. při 150 °C až 180 °C (podle zkušeností s troubou).