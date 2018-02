Patříte mezi jednu z mála modelek, která dokázala skloubit světový modeling se studiem na vysoké škole. Jak moc složité to tehdy bylo?



Rozhodně to nebylo jednoduché. Díky pracovním zakázkám jsem hodně cestovala a stejně jako ve škole nezáleželo, jakou práci dělám, nezáleželo ani v modelingu na tom, že mám zrovna zkouškové období. Často jsem se dostala do situace, že jsem si musela zvolit.

Jednou jsem dostala velmi zajímavou zakázku v New Yorku - fotit novou kampaň pro parfém Roberto Cavalli, ale focení se mi krylo se státnicemi! Tenkrát jsem z toho byla opravdu smutná, ale moje maminka mi vždy říkala: „Andrejka, takýchto ponuk eště bude... škola je teraz prioritou!“

Ačkoliv jsem se snažila stíhat vše, nebylo možné dělat obojí souběžně na 100 procent, proto jsem v modelingu dělala ústupky. Těžko říct, kde bych dnes byla, pokud by přednost dostal modeling. Možná bych zůstala v zahraničí, dodnes předváděla pro Victoria´s Secret nebo Channel, ale pořád bych byla bezdětná.

Děkuji osudu za každou zkušenost a jsem moc vděčná, že mám krásnou rodinu, zdravé děti a v práci mám čím dál tím více zajímavých zakázek. Vážím si toho, co mám. Potřebuji klidné a pohodové rodinné zázemí a toho se mi dostalo.

V rámci vaší kariéry jste procestovala kus světa. Působila jste v Miláně, spolupracovala s módními domy v Paříži, pracovala pro významné agentury v Německu, Španělsku, USA atd. Která z těchto zemí vás nejvíce zaujala a proč?



Stejně jako každá práce, má i každá země svá plus a minus. Díky studiu na Francouzském lyceu mám velice blízký vztah k Francii. Po vítězství v Elite Model Look jsem získala dvouletý pracovní kontrakt v Paříži a dodnes na Francii s láskou vzpomínám a ráda se vracím na svá oblíbená místa. Kdybych to ale měla brát podle toho, kam se nejčastěji vracím a kde trávím dovolenou, je to určitě Itálie.

Andrea Verešová s maminkou Ester

FOTO: archív Andrey Verešové

Zásadní pro vás bylo vítězství soutěže Elite Model Look. Jaká byla vaše úplně první práce jako modelky?



Myslím, že to bylo focení do časopisu Eva, Esquire a v Paříži Votre Beauté a Madamme Figaro. Dostala jsem roční kontrakt s agenturou Elite v Paříži, ale kromě toho přicházely i mnohé jiné zajímavé příležitosti a zakázky.

Poprvé jsem fotila titulní stránky a módní editorialy do časopisu, byla jsem zvána do televizních show a přicházely první velké pracovní zakázky...

Nebála jste se nástrah, které na mladé a naivní dívky číhají?



Bála, ale kdo se bojí, nesmí do lesa... V té době bylo všechno nové, neprozkoumané a příležitost zařadit se mezi světové modelky v Paříži byla veliká výzva a motivace. Výhodou a ulehčením pro mě byla perfektní znalost čtyř jazyků.

Věnujete se aktivně právu?



Ano, jelikož mě právo vždy bavilo a stále baví. Je to zajímavý obor s mnoha možnostmi využití i v každodenním životě. Doma mám kancelář a pravidelně se věnuji účetnictví a smlouvám. Minimálně jednou za týden docházím do advokátní kanceláře.

Baví mě mediální právo, ochrana osobnosti, ochranné známky a patenty. Nemám v plánu si v oblasti práva něco dokazovat, pouze nechci vyjít ze cviku, když už jsem ho vystudovala.

A co modeling? Stále vás baví?

Modeling je součástí mého života. Stále díky němu hodně cestuji. Snažím se ale hodně věcí plánovat tak, aby mě mohly doprovázet i mé děti a samozřejmě manžel.

Loňský rok byl pro mě hodně hektický, fotila jsem kampaň ve Francii, Dubaji, na Kanárských ostrovech, na Maledivách či na rakouském ledovci Sölden...

Andrea Verešová

FOTO: Jan Tůma

Máte v modelingu nějaký sen, který se vám ještě nesplnil?

Ani ne. Nafotila jsem za život opravdu hodně kampaní pro velmi zajímavé a významné značky, procestovala jsem díky své práci polovinu světa. Splnilo se mi vše, co jsem chtěla. Dnes mám rodinu, zázemí a milujícího manžela.

Nejvíc času a energie teď věnuji dvěma novým projektům, které jsou moje srdeční záležitost. Jsou to moje vlastní módní značka zn. BlackEve a Nadační Fond Andrey Verešové.

Co vás vedlo k založení nadace?

Johan Wolfgang Goethe kdysi řekl: „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe." Já s ním musím souhlasit. Protože miluji děti a nerada vidím nedostatek motivace, samotu a utrpení, rozhodla jsem se je podporovat založením vlastního nadačního fondu, který pomáhá dětem, které to nejvíc potřebují ...Věřím, že děti jsou naše budoucnost.

Aktivity nadace se rozjely rychle a mohli jsme tak pomoci desítkám dětí. Asi největší radost mám ze sportovního kempu, kde se děti učily hrát tenis, tančily, malovaly nebo jezdily na skateboardu.

Snažíme se také děti motivovat do budoucna a podporovat je ve výběru jejich vysněného povolání. Zprostředkováváme jim setkání s jejich idoly, aby dostaly další impulz a motivaci v plnění svých snů.

Andrea Verešová se svou sestrou Alexandrou Nejedlou na jedné z charitativních akcí její nadace.

FOTO: Profimedia.cz

Patříte mezi velmi aktivní lidi na sociálních sítích. Berete to jako součást vaší práce, nebo v tom spatřujete i něco jiného?



Svým způsobem je to práce. Je to způsob prezentace a možnost vyvrátit bulvární fámy nebo předsudky lidí o svém životě a práci. Možnost ukázat svou pravou tvář a taky příležitost odkomunikovat důležité věci, nebo doporučit, s čím jsem spokojená, možnost se podělit o své zážitky, dojmy, zkušenosti, oblíbené produkty.

Díky sociálním sítím zvyšujete zájem o svou osobu. V dnešní době firmy preferují reklamu na sociálních sítích a vyhledávají modelky na základě počtu jejich followerů (fanoušků). Nemám na to tolik času jako mladé holky, ale uvědomuji si velikou konkurenci a snažím se držet krok s dobou.

Sledujete i diskuse pod svými příspěvky?

Občas si něco přečtu, ale bohužel není v mých silách na všechny příspěvky reagovat.

Loni jste s manželem oslavila desetileté výročí svatby.

Ano, je to tak, slavili jsme 10. výročí svatby. Odletěli jsme do Saint Tropez a velmi si užili celé ty čtyři dny, kdy jsme měli čas jen pro sebe.

Máte nějaký recept pro harmonii v dlouhodobém vztahu?

Recept? Ten zřejmě neexistuje. Věřím, že je důležitá vzájemná přitažlivost, tolerance a porozumění. Ráda vycházím z citátu od Johna Goodmana: „Pokud má být manželství vydařené, je zapotřebí se zamilovat mnohokrát, ale vždy do té stejné osoby.“

Přes zimu s rodinou tráví každý volný víkend na horách.

FOTO: Profimedia.cz

Mnozí manželé přiznávají, že nejvíce sporů spolu mají především kvůli sporným momentům při výchově dětí. Jak jste na tom vy?



Věřím, že se vše dá vyřešit správnou komunikací. Když se vyskytne problém, je důležité o něm mluvit. Doplnit to přiměřenou tolerancí a především porozuměním.

Vaše děti jsou aktivními sportovci. V jakých sportech nejvíce vynikají?

Každý zimní víkend trávíme ve Špindlerově Mlýně. Odmalička jsme děti vedli ke sportu a jelikož s manželem lyžujeme, děti jsme postavili nejdříve na lyže. Jednoho dne za mnou syn přišel a řekl, že se chce naučit jezdit na snowboardu. Pak se přidala i dcera a už je ze svahu odvádíme jen velmi těžko. V letních obdobích hrají tenis, chodí na gymnastiku, atletiku a na fotbal.

Sama také velmi dobře lyžujete. Měla jste nějaký speciální výcvik?

Lyžování se věnuji odmalička. Můj dědeček dokonce vlastnil lyžařský vlek a celá naše rodina trávila každou volnou chvíli na svahu. Strýčkové byli profesionální sjezdaři a skokani na lyžích. Já lyžovala rekreačně, vždy mě to moc bavilo. Mám moc ráda ten relax, svobodu a zároveň adrenalin, který lyžování přináší. A není nic lepšího než azuro, minus deset a prašan.

Andrea Verešová

FOTO: Vist (2x)

Je o vás známo, že i na svahu vypadáte vždy stylově.

Jako modelka jsem pořád pod drobnohledem a snažím se ukázat, že i na lyžích můžeme vypadat šik a jít se světovými trendy, a přitom si dopřát kvalitu materiálů. Proto už deset let sázím na oblečení, ale i lyže, vázání i doplňky jedné prestižní italské značky.

Zkoušíte prý i roli návrhářky, máte v tomto směru nějaké plány?



V módním průmyslu se pohybuji celý život a již delší dobu mě lákalo vytvořit vlastní linii a nahlédnout tak do tohoto světa z druhé strany. Jelikož mi v šatníku již dlouhou dobu chyběly krásné originální šaty, které bych mohla využít na nejednu příležitost, rozhodla jsem se založit ve spolupráci s návrhářkou Zuzanou Lešák Černou vlastní značku BlackEve.

Najdete si čas i na knihu? Co jste naposledy četla?

Nejraději si čtu na dovolené, v letadle nebo večer před spaním. Pomáhá mi to relaxovat. Mám ráda knihy, které mě nějakým způsobem obohatí. Na romány moc nejsem. Momentálně mám na nočním stolku rozečtené hned dvě knihy. Doporučuji Analfabetku od Jonassona, 5 pokladů od Tatiany Filipové.

Andrea Verešová

A co děti? Musíte je do čtení knih nutit?



Je období, kdy to děti chytne a rády si čtou i samy od sebe. Snažím se je ale i motivovat a vymýšlet různé zajímavé soutěže. Každý večer navíc máme rituál a před spaním si čteme zajímavé knížky o přírodě, zvířátkách, staré řecké báje nebo také příběhy ze staré mytologie a dětskou Bibli.

Prý doma hodně vaříte a pečete. Upřednostňujete zdravou stravu, nebo dětem občas dopřejete i klasickou českou či slovenskou kuchyni?

Snažím se dávat dětem dobrý vzor se zdravým stravováním, ale věřím, že jíst se má všechno. Všechno s mírou. Českou a slovenskou kuchyni milujeme, takže to různě prokládáme. Pokud mají děti chuť na něco méně zdravého a sladkého, dopřeji jim to. A když upeču náš oblíbený jablečný štrúdl, zmizí během chvilky.

Andrea Verešová na přehlídce vlastní značky BlackEve.

FOTO: Profimedia.cz

Hlídáte si svůj jídelníček? Jak se vůbec udržujete v kondici?

Jídelníček si nijak striktně nehlídám. Dodržuji zdravý životní styl, pravidelný pitný režim, kvalitní spánek. Cvičím pilates, jógu a občas medituji. Samozřejmě je rozdíl, zda je vám 18 nebo 35, ale rozhodně neexperimentuji s dietami. Poslouchám své tělo a raduji se z každého nového dne.

Během roku hodně cestujete, máte v plánu letos nějakou zajímavou cestu?



Zimní období patří především lyžování a horám. V březnu vyrážím do Alp na focení nové letní kolekce plavek. V dubnu se již těším na pracovní cestu do jižní Francie na prezentaci a degustaci exkluzivních vín. A dále se ještě uvidí.