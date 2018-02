Svátek zamilovaných je skvělá příležitost k tomu, se hodit do gala a vyrazit za kulturou nebo jen tak na skleničku něčeho dobrého. Pokud váháte nad tím, co na sebe obléknout, poradíme vám, jak na to, abyste se líbila sama sobě i vašemu protějšku.

Do víru velkoměsta

Plánujete romantickou procházku po centru města nebo už rovnou víte, že skončíte v prvním baru na skleničce dobrého vína? Ať tak či onak, nezapomeňte svůj outfit přizpůsobit dané situaci. V odvážných sandálkách na podpatku moc daleko neujdete, za to v nich vzbudíte určitě žádanou pozornost. V případě, že vás čeká procházka, oblékněte si pod tlustý kabát decentní šaty a na nohy obujte kotníčkové boty na nízkém podpatku, které jsou pohodlné, ale zároveň protáhnou siluetu.

Pro nenucený vzhled si zase klidně oblečte vaše oblíbené džíny, které vylepšíte sexy červeným topem a tím správným spodním prádlem, které můžete nechat vykukovat z halenky s výstřihem.

Sandálky, Tamsin, 1540 Kč. Džíny, Lindex, 999 Kč. Top, Zoot, 1079 Kč. Kabelka, Marks&Spencer, 999 Kč. Podprsenka, H&M, 499 Kč. Šaty, Esprit, 1999 Kč. Kotníkové boty, H&M, 949 Kč. Kabát, H&M, 1999 Kč.

FOTO: archiv firem

Na večeři

Chystáte se na vynikající večeři a vy chcete opravdu zazářit? Pak vsaďte na šaty, které jsou synonymem pro ženskost a sluší doslova každé.

Pro romantický look vsaďte na šaty s květovaným potiskem, ke kterým slaďte i kotníčkové boty a psaníčko. V případě, že si chcete připadat jako opravdová diva pak zvolte černé sexy šaty s krajkou. Ty pak doplňte rudými doplňkama a červenou rtěnkou.

Kabelka, H&M, Boty se zipem, Zoot, 1699 Kč. Šaty, Zoot, 1358 Kč. Šaty s krajkou, H&M, 1999 Kč. Náušnice, Lindex, 149 Kč. Boty na nízkém podpatku, H&M, 999 Kč.

FOTO: archiv firem

Do kina

Hledáte outfit, který nebude prvoplánově sexy, za to ale bude rozvíjet mužskou fantazii? Pak vsaďte na jeden odvážnější kousek oblečení jako je například sexy top nebo spojení koženkové sukně a kozaček nad kolena.

Ostatní kousky oblečení volte decentní. K sexy topu tak například slaďte semišovou sukni, černé neprůhledné punčocháče a kotníčkové boty bez podpatku. Naopak kozačky s podpatkem a koženou sukni doplňte jednoduchým svetrem bez výstřihu.

Top, H&M, 599 Kč. Boty, Urbanlux, 1472 Kč. Semišová sukně, H&M, 1449 Kč. Svetr, Zoot, 629 Kč. Kozačky, Baťa, 1799 Kč. Sukně kožená, Zoot, 1199 Kč.

FOTO: archiv firem