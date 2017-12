„Označujeme se za hnutí," sděluje violoncellista. „Lidé se často ptají, kolik nás ve Vážném zájmu je, a já odpovídám, že podle toho, kolik lidí se zapojí." Na uspořádání domácího koncertu stačí, aby pořadatel poskytl svůj obývák, pozval posluchače a spojil se s lokálními hudebníky. Jejich vystoupení ale nestojí horentní sumy, jak by se mohlo na první pohled zdát.

„Pan domácí poskytuje prostor. Posluchači přinesou nějaké občerstvení a připraví si dobrovolný příspěvek, který by měl být alespoň bankovka," říká profesionální hudebník s úsměvem. „Každý koncert může vypadat úplně jinak," doplňuje.

Tomáš Jamník (vlevo) je profesionální violoncellista.

FOTO: archív Vážný zájem

Záleží na místě i příchozích. „Jednou přišlo do vinohradského bytu šedesát hipsterů (lidé ve věku 20 - 30 let zakládající si na nezávislém myšlení, odívání i tvorbě, přejímající nejnovější trendy např. v hudbě či módě - pozn. red.), kteří přinesli dejme tomu stovku. Jako protipól k tomu bych uvedl zážitek z Kutné Hory, kdy byla akce uspořádána pro lékaře. Zákazník objednal catering a welcome drink probíhal na obrovské terase s výhledem na svatou Barboru."

Krásné efekty



Interpreti nezískají ani tak finanční odměnu jako spíš kontakt s lidmi, kterým můžou představit klasiku a zpropagovat ji. „Ve chvíli, kdy před sebou máte padesát hipsterů, tak před sebou také máte padesát potenciálních fanoušků nejen na Facebooku. Můžete si je přetáhnout i do koncertní síně. Během každého vystoupení vznikají neuvěřitelná pouta," tvrdí Tomáš Jamník, který momentálně žije v Berlíně, kde se nechal myšlenkou živých vystoupení v domácnostech inspirovat.

„V Německu je obvyklé, že když se potkají studenti hudby, začnou se během deseti minut bavit o domácích koncertech," libuje si Jamník a doplňuje, že iniciativu v německé metropoli vítají i hudbymilovní senioři. „Podpora muzikantů ze strany lidí důchodového věku je značná. Často tak znovu prožívají svoji hudební kariéru. Je to jeden z krásných efektů, které tyto happeningy mají," říká violoncellista.

U nás prý klasika potřebuje nové zájemce a mecenáše. „Vidíte, že i světové orchestry, které by teoreticky mohly žít už jen ze své slávy, hledají nejrůznější edukativní styčné body pro potenciální posluchače."

Způsob prezentace je podle něho zásadní. „To, že hudba zaznívá přímo v obývácích, je naše reklama. Představujeme klasiku bez nějaké přetvářky. Dnes můžete vzít jakýkoliv produkt a vytvořit mu dobrý marketing. Můžete si najmout nějakého úžasného stratéga a podaří se vám zatraktivnit úplně všechno. Jenže pak lidem neprodáváte věc samotnou, ale nějaký pocit," myslí si Tomáš Jamník.

Podle violoncellisty není vážná hudba spotřebním zbožím, které by se dalo použít a odhodit. „My se touto formou snažíme oslovovat lidi, kteří by se mohli chtít zapojit a spolu s námi pochopit a prožívat tu krásu.”

Členové iniciativy Vážný zájem hráli také na střeše pražské Lucerny.

FOTO: archív Vážný zájem

Hospodský nápad



Nápad na pravdivou reklamu vznikl v hospodě. „Byl to takový vtípek. Řekli jsme si, že bychom si pomocí chytrého marketingu chtěli vyzkoušet, jak přilákat lidi. Původně jsme vymysleli jednodenní festival." Ten se měl uskutečnit loni na apríl jako žert. Pořadatelé původně chtěli vyhlásit, že jejich iniciativa je zahájením Pražského jara. Jenže zájemců o pořádání, účast a hraní na domácích koncertech se přihlásilo nečekaně hodně, a tak se akce rozšířila na celý duben.

Jednotlivá vystoupení probíhala a probíhají často neformálně. „Jako logo jsme zvolili papuče a ty samy působí domácky. Sice se dost muzikantů obléká striktně do koncertního oděvu, ale nemusí to tak být vždycky. Pokud cílíte na mladé lidi, nemusí být frak vždy žádoucí," podotýká Tomáš Jamník.

Soused se stejným zájmem



Neformální koncept zaujal tolik lidí, že ho Tomáš a jeho přátelé nechtěli po pouhém měsíci zahodit. Většina z nich má ale práci na celý úvazek, a proto se nemohou věnovat projektu naplno. „Vytváříme aplikaci pro snazší organizování koncertů, měla by celý proces zjednodušit, urychlit a převzít úlohu prostředníka," předestírá Tomáš Jamník.

Hudebníci, pořadatelé i posluchači se zatím mohou přihlásit pomocí internetové stránky. To, že inovativní nápad zaujal, ukázala i crowdfundingová kampaň (přispívání na projekt pomocí menších částek - pozn. red.).

Uspořádat koncert pro své přátele a u sebe doma je snazší, než by se mohlo zdát.

FOTO: archív Vážný zájem

„Vážný zájem" získal 350 000 korun, a nová aplikace by tak měla spatřit světlo světa nejpozději příští rok v dubnu.

„Můžu potvrdit, že na ní pracujeme hodně intenzivně, a myslím, že jde o unikát. Nikde na světě pro milovníky vážné hudby podobná neexistuje. Přihlásíte se a uvidíte, kdo ve vašem sousedství poslouchá klasickou hudbu. Koncept vás má motivovat k tomu, abyste uspořádali koncert u sebe doma. Pomocí několika kliknutí oslovíte hudebníky i posluchače. Chceme prostřednictvím hudby propojovat lidi v jejich lokalitách. Hráli jsme už v nejrůznějších koutech republiky."

Kromě Prahy a Kutné Hory se setkání uskutečnila i v Brně, Ostravě nebo ve Zlíně.