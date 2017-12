Panenky se skutečným obličejem jsou hit

Kdybyste chtěli panenku, která vypadá jako vy, vyfoťte se a fotku pošlete Beátě Dercové. Ta vám jednu takovou vyrobí. Potřebuje k tomu přitom jen pár kousků látky, nitě a filc. To, co původně vzniklo jako hračka pro děti, je nyní oblíbený dárek dospělých. Beátiny panenky s obličeji skutečných lidí míří do celého světa.