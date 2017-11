Snad všechny známe ten pocit frustrace, kdy si pořídíme nové punčocháče a hned při prvním zavadění o pracovní stůl se nám roztrhnou. Tak to ale být nemusí. Stylistka celebrit Denise Caldwellová odhalila pro Daily Mail svůj tajný způsob, jak na to. Podle ní stačí nové punčocháče namočit do vody, vložit je do mikrotenového pytlíku a poté dát přes noc do mrazáku.

Jedná se o tzv. kryogenní úpravu, při níž teplota pod nulou činí molekuly v textilii silnějšími. Při navrácení punčocháčů do pokojové teploty se molekuly opět uspořádají, tím vznikne rovnoměrnější materiál bez slabších míst v nylonu, která jsou náchylnější k zachycení.

Caldwellová zároveň dodává, že tato metoda pomáhá i proti žmolkování punčocháčů a ztrátě jejich barvy.

Další užitečné rady



Pokud se vám udělá na punčoše oko, zastavte ho pomocí průhledného laku na nehty. Film, který vytváří lak na nehty, totiž dokáže zpevnit nylonová vlákna a vám se podaří punčocháče zachránit. Máte dlouhé nehty a nosíte šperky? Pak při oblékání punčocháčů pro jistotu použijte rukavice. Neoblékejte si punčocháče na rozpařenou nebo nakrémovanou pokožku. Snáze by se zadrhávaly.

Větší odolnost zajistíte i třením mýdla proti směru materiálu punčocháčů.