Metrová modelka dobývá svět módy i filmu

Dru Prestaová je příkladem toho, že sny se mohou a mají plnit za všech okolností. Trpí vzácnou genetickou poruchou - achondroplázií, vinou které měří pouhý jeden metr. To ji ale neodradilo od jejího snu stát se modelkou. Poté, co se přestěhovala z rodného města Reno v americké Nevadě do Los Angeles, začala fotit módní kampaně, a dokonce i občas hraje ve filmech.