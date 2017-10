„Pro někoho možná vlasy nic neznamenají, ale jejich ztráta je často důvodem deprese, či dokonce nevycházení z domu. Hlavní motivací založení transparentního Nadačního fondu byla právě chuť těmto pacientům pomáhat alespoň touto cestou,“ vysvětlila mluvčí projektu Kamila Smetanová.

„Těmto osobám poskytujeme paruku, která jim pomůže překonat nelehkou situaci v životě. Současně dostupné paruky jsou velmi předražené a málokterý pacient si je může dovolit. Nově můžeme také pomáhat i přímo finančními prostředky pro vybranou osobu, kterými přispějeme na náklady spojené s léčbou zákeřné nemoci,“ dodala mluvčí.

Během akce na podporu Klárky trpící leukémií si dívky nechaly ostříhat vlasy.

FOTO: archiv NF Daruj vlasy

NF Daruj vlasy byl založen loni v září a od té doby stačil předat dvacet jedna paruk dospělým ženám i malým holčičkám. Dárci zasílají jak samotné vlasy, tak i finanční příspěvky.

„Každý darovaný cop se nacení podle obvyklých výkupních cen daných trhem, které jsou stejné jako ceny našeho hlavního partnera ProfiBeauty, který od nás vlasy odkupuje. Část vlasů zkoušíme i dražit a získat maximum prostředků pro výrobu paruk,“ uvedla Smetanová. „ProfiBeauty zároveň poskytuje vlásenkářskou dílnu, kde z darovaných vlasů vznikají paruky pro naše žadatele. Mimo jiné nás podporují i další externí vlásenkáři a výkupci.“

Paruka za měsíc



Ideální délka darovaných vlasů je nad 35 cm, vhodné jsou však i ty nad 20 cm. „Kratší vlasy do 35 cm jsou ohodnoceny symbolickou částkou, byť na trhu nemají žádnou výkupní hodnotu. Delší vlasy doslova financují výrobu paruk, díky těmto vlasům dokážeme fungovat. Mají hodnotu i několika tisíc korun a díky tomu dokážeme zaplatit práci vlásenkářů nebo někomu finančně pomoci,“ podotkla mluvčí.

Darovat vlasy nadaci může kdokoliv, i muži. „Pánské vlasy jsou dokonce mnohdy kvalitnější než dámské, protože nejsou oslabené barvením a stylingem. Jinak ale přijímáme opravdu jakékoliv vlasy – dámské, pánské, dětské, se šedinami, celé prošedivělé i barvené,“ potvrdila Smetanová.

Jedna z dárkyň v kadeřnickém salónu Monami

FOTO: archiv NF Daruj vlasy

Výroba paruky obvykle zabere maximálně jeden měsíc. „Je to velmi jemná práce, která je náročná časově i na trpělivost. Když bych měla výrobu ve stručnosti popsat, tak bych ji přirovnala k vyšívání. Akorát místo nitě máte vlas, který se nezkušenému člověku bude lámat, a místo vyšívací tkaniny máte velmi jemnou síťku nazývanou tyl. A do tohoto tylu se vlásek po vlásku jeden po druhém provlékají,“ popsala.

Paruka se samozřejmě dá vyrobit i strojem, tudíž je proces jednodušší a rychlejší. Vzniklé švy jsou ale podle Smetanové nepohodlné, na holé kůži škrábou a paruka je i méně prodyšná.

„Proto vyrábíme paruky zásadně ručně, vždy přesně na míru žadatelky a z pravých lidských vlasů. Paruky jsou „celopoutkované“, to znamená, že vlasy jsou do tylu ručně „zapoutkovány“. Každý vlas se provlékne tylem a na konci se udělá jemný uzlík,“ objasnila.

Přesně na míru



Finanční dary zveřejňuje nadace na transparentním účtu, k letošnímu říjnu zde příjmy dosáhly přes 200 tisíc korun.

„S vývojem naší nadace jsme naprosto spokojeni. Když jsme zahájili naši činnost, tak jsme vůbec netušili, jak moc se naše sny a cíle stanou skutečností. Měli jsme plány, vize, ale nejdříve se o nás lidé museli dozvědět. Takže začátek nepůsobil možná tolik optimisticky, ale nevzdávali jsme to. Každým měsícem nám chodilo více a více darovaných copů, zvyšoval se počet fanoušků na Facebooku, připojovaly se k nám partnerské salóny. A to se stále a stále zvyšuje,“ řekla mluvčí.

Efektivní je nadaci darovat jak vlasy, tak i finanční částku. „Logicky potřebujeme vlasy, aby bylo z čeho zhotovit paruky. Zároveň jsou ale potřeba i finance, abychom měli z čeho výrobu paruky uhradit,“ zdůraznila. „Aktuálně pracujeme na čtyřech parukách. Snažíme se pracovat co nejintenzivněji, neboť žadatelek máme mnoho a chtěli bychom samozřejmě pomoci všem, a to ideálně co nejdříve.“

Malá dárkyně na akci na podporu Klárky trpící leukémií

FOTO: archiv NF Daruj vlasy

Paruka od nadace je vyrobená přesně na míru rozměrům žadatelky, v odstínu a délce, jaké si přeje. „Snažíme se věrně kopírovat jejich vzhled, který měly předtím, než o vlasy přišly. Musíme říci, že se nám to doposud daří a všechny naše žadatelky byly spokojené.“

Podle mluvčí se cena paruky s umělými vlasy ve specializovaném obchodě pohybuje od 5 do 9 tisíc korun. Tyto paruky jsou prý ale univerzální velikosti, která klientce málokdy padne, navíc jsou často nepohodlné a pokožka hlavy se v nich nadměrně potí. Často je pak ženy raději vymění za šátek. Paruky z pravých vlasů vyjdou na 20 tisíc i více.

Jeden culík může mít hodnotu třeba 15 tisíc korun, jiný pouhou jednu korunu. Kamila Smetanová, mluvčí NF Daruj vlasy

Pokud obdarovanému vlasy dorostou, měl by paruku nadaci vrátit. „Může tak proběhnout takzvaná recyklace paruky – to znamená, že se paruka doupraví na míru další žadatelce. Dopoutkují se vlasy, které se při nošení uvolnily nebo poškodily, zkrátka se z paruky udělá zase nová,“ vysvětlila mluvčí.

Mezi obdarovanými nadací byly i dvě děti, paruku dostala sedmiletá Eliška a desetiletá Sára. „Obě holčičky mají diagnostikovanou alopecii totalis, u níž je bohužel velmi malá pravděpodobnost, že jim vlasy někdy narostou,“ uvedla.

Projektů s podobným zaměřením je více. Smetanová dárcům vlasů doporučuje, aby kontrolovali, zda daná organizace či salón, které se rozhodli podpořit, cení skutečně culík po culíku.

„Jeden culík může mít hodnotu třeba 15 tisíc korun, jiný pouhou jednu korunu. Je skutečně nutné, aby byl každý culík náležitě oceněn, jako to děláme my – dárci se mohou dohledat i na našem transparentním účtu. Vlasy jsou cennou komoditou, proto by se měl dávat pozor na to, aby dárcovství nebylo zneužíváno,“ zdůraznila mluvčí.