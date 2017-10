Ač to tak dnes nevypadá, začátek jejich vztahu nebyl procházkou růžovou zahradou. Když se seznámili, měl za sebou Kirk manželství s první ženou Dianou Dillovou, s níž má dva syny – herce a producenta Michaela a také producenta Joela.

Kirk byl už v prvním manželství velkým sukničkářem a za sebou měl románky s řadou hollywoodských hereček. Anne pro něj byla v roce 1953 takřka zjevením. „Neměla zájem o frivolní záležitost,“ napsal Kirk Douglas v knize Kirk a Anne: Listy lásky, smíchu a život v Hollywoodu.

Prvorozený syn Michael Douglas s matkou Dianou

FOTO: Profimedia.cz

Podle jeho slov byla Anne naprosto odlišná od žen, se kterými se setkával v Hollywoodu poté, co jej jeho první žena opustila.

Trávili spolu dlouhé hodiny, spolupracovali a spřátelili se. Anne, která se narodila v Německu a emigrovala do Belgie těsně před nacistickou okupací, se začala se svou bolestivou minulostí svěřovat Kirkovi, který se ukázal jako vnímavý posluchač.

A ona mu to posléze v prožitých společných letech mnohokrát vrátila. Když mu bylo nejhůř a potřeboval se se svým trápením někomu svěřit, nikdy prý nepotřeboval navštěvovat psychology, protože mu byla největší oporou jeho žena.

Kirk se synem Michaelem a snachou Catherine Zeta Jonesovou

FOTO: Profimedia.cz

„Hovory dlouho do noci a někdy až do rána, to je to pravé. Jeden druhému naslouchat, neodbývat ho. Anne mi pomohla vypořádat se s tolika složitými věcmi,“ řekl v rozhovoru před loňskou oslavou svých stých narozenin.

Přestože si velmi rozuměli, Anne se snažila Kirkovi odolávat, protože věděla, že není jedinou ženou v jeho blízkosti, a chtěla se uchránit bolesti. Kirk měl před svatbou s herečkou Pier Angeli. A ačkoli s Anne začali trávit romantické víkendy, Kirk jí nedovolil zapomenout, že má v úmyslu oženit se s jinou. Dokonce Anne požádal, aby pomohla vybrat zásnubní prsten pro Pier. „Nemůžu uvěřit, jak jsem byl necitlivý,” napsal k tomu v knize.

Ale nakonec vše dopadlo jinak. Když viděl, jak si Anne zabalila tašky a rozhodla se jej opustit, věděl, že musí okamžitě jednat. Svůj vztah s Pier ukončil na Nový rok 1954 a už v květnu se oženil s Anne.

FOTO: Profimedia.cz

Přestože byli manželé, Kirk se před jinými ženami neuzavřel. A Anne v knize napsala, že jako Evropanka pochopila, že je nerealistické očekávat úplnou věrnost v manželství. Její muž ale chtěl, aby jejich manželství bylo šťastné a úspěšné, jak napsal v dopise Anne krátce po narození jejich prvního syna Petra.

„Vždy pamatuj, miláčku, potřebuju tě… pro tebe chci dělat v životě úžasné věci. Ty a já a naše rodina navždy!“

„Největším výkonem mého života bylo, že jsem se s ní oženil.“ Kirk o své ženě Anne

Překonali spolu mnohé. Včetně zákeřného onemocnění rakovinou prsu u Anne, mrtvice u Kirka i toho nejhoršího, co může rodiče potkat – smrti jejich nejmladšího syna Erica v roce 2004.

O své Anne, manželce, přítelkyni a spřízněné duši, Kirk řekl: „Největším výkonem mého života bylo, že jsem se s ní oženil.“

Slavný Spartakus

FOTO: Profimedia.cz