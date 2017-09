Vystudovala propagační výtvarnictví, chvíli pracovala jako aranžérka, pak si založila první českou firmu Ozdobné balení dárků. Nabízela jako první balení dárků zákazníkům obchodních domů v Praze.

Díky originálním a netradičním způsobům balení si zákazníci tuto službu velmi oblíbili. Proto Radce dnes volají klienti z celého světa.

Slavné osobnosti

„Nedávno mi volal vysoký představitel ze Spojených arabských emirátů, mluvil česky, tvrdil mi, že přijel z Dubaje autem, já jsem mu nevěřila, ale opravdu. Potřeboval narychlo zabalit křišťálové vázy, takže jsem to dělala přes noc,“ směje se dnes profesionální balička a dodává, že dárky balila už pro mnoho známých osobností.

„Balila jsem pro prezidenty – Václava Havla, Václava Klause i pro Miloše Zemana, to ještě nebyl prezident, osobně si ke mně přišel nechat zabalit dárek. Balila jsem dárky i pro princeznu Dianu, když zde byla na návštěvě,“ vyjmenovává Radka Křivánková.

Zabalí i kamión

Pro Radku není problém zabalit téměř vše. V roce 2001 se zúčastnila mezinárodního Festivalu rekordů a kuriozit, kde představila svůj nejmenší ozdobně zabalený dárek - opál o průměru 3 mm. Tento minidárek byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako nejmenší ozdobně zabalený dárek. „Zabalila jsem ho s vějířkem, peříčky, mašličkou...,“ vzpomíná.

O rok později se postavila další výzvě a zabalila naopak největší dárek – kamión Iveco o rozměrech 8 × 4 × 3 metry. „Také jsem ho balila ozdobně s různými vějířky. Dárky by měly být ozdobně balené. Já se snažím, aby každý můj dárek byl zabalený originálně,“ usmívá se Křivánková.

Recyklovatelný papír

Poslední dobou začalo designérku bavit balení do zrecyklovaného papíru. „Vymyslela jsem heslo: Nemusíte jen třídit, můžete i tvořit. Češi jsou v třídění jedni z nejlepších v Evropě, ale říkala jsem si, jestli je to správná cesta. Musí se to roztřídit, odvézt a tak dále, stojí za tím hodně nákladné práce, kterou platíme. Tak jsem si říkala, jestli není lepší, radši než vyhodit papír, něco z něj vytvořit. Z vyhozené kartonové krabice jsem vytvořila třeba komodu, která je na první pohled k nerozeznání od vintage dřevěné komody,“ pochlubila se Novinkám a dodala, že právě do zrecyklovaného papíru nebo papírových tašek z obchodů začala balit i dárky.

Češi jsou na vysoké úrovni



Podle obalové designérky, která vydala už pět knih, kde své know-how prozrazuje, spolu s nápady na originální balení dárků, jsou Češi ve zručnosti na velmi vysoké úrovni oproti např. jižním státům Evropy. Dělá rovněž kurzy a workshopy pro zájemce z celého světa.

Radka Křivánková byla v roce 2005 vybrána mezi dvanáct nejúspěšnějších podnikatelů v ČR, o kterých byl natočen samostatný televizní dokument. Také byla zařazena do Almanachu Českých osobností a firem. V roce 2006 ji celosvětová organizace Who is Who zařadila do encyklopedie nejúspěšnějších osobností.

Pokud byste se chtěli seznámit s prací Radky Křivánkové, máte jedinečnou možnost navštívit její workshop na veletrhu FOR DECOR & HOME, který probíhá od 8. do 9. září 2017 na výstavišti v pražských Letňanech PVA EXPO Praha.