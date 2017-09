Napínavé scény natáčí Cruise nejraději sám, bez zastoupení profesionálním kaskadérem. Přitom samozřejmě nejen on, ale především jeho okolí úzkostlivě dbají na to, aby se riziko drželo v únosných mezích.

„Nejsem idiot, který jen tak pro trochu adrenalinu skáče z budov,“ nechal se slyšet v roce 2011 při evropské premiéře čtvrtého dílu trháku Mission: Impossible. V tomto pokračování divácky úspěšných špionážních thrillerů v roli superagenta Ethana Hunta hopsal po nejvyšší budově světa, mrakodrapu Burdž Chalífa v Dubaji.

V Mission Impossible - Ghost Protocol sám šplhá na nejvyšší stavbu světa Burdž Chalífa do výšky 828 metrů.

FOTO: Bontonfilm

„Teď přichází okamžik pravdy,“ blesklo prý Cruisovi hlavou, než zazněla první klapka. A on – zajištěn i pojištěn – začal nejprve šplhat po fasádě díky zázračným rukavicím a pak po ní na laně poskakoval.

Do třetice všeho zlého



Možná ho skutečnost, že mu vše procházelo poměrně uspokojivě, ukolébala natolik, že přecenil své síly a bolestně pocítil realitu. V polovině srpna, při přípravě šestého příběhu minul cíl – střechu budovy – a narazil do zdi. Výsledek: zlomený kotník, poraněný bok. „Před kameru se vrátí, až se uzdraví. Premiéru stanovenou na červenec 2018 Tomův úraz nijak neohrožuje,“ ujistil zvědavce režisér Christopher McQuarrie (49). [celá zpráva]

Nedlouho poté se světem rozletěla zpráva o smrtelné nehodě kaskadérky na motocyklu během natáčení filmu Deadpool 2. „Jsme šokováni, zarmouceni a smutní,“ napsal na Twitteru Ryan Reynolds (40), představitel hlavní role, o smrti Joi „SJ“ Harrisové, ženy přinejmenším se dvěma primáty – první ženské motocyklové kaskadérky a první černošky.

Při honičce na uzoučkých rampách podél schodiště ve Vancouveru při jedné otočce nezvládla stroj, ve velké rychlosti narazila do obrubníku a prolétla výlohou. Možná se na tragédii podepsal fakt, že šlo o její první účast ve filmu. „Scénář předepisoval jízdu bez helmy,“ přiznal režisér David Leitch (47), jenž jako kaskadér pětkrát zaskakoval za Brada Pitta (53) a dvakrát za Jeana Clauda Van Damma (56).

V červenci se John Bernecker (41), jeden z nejzkušenějších hollywoodských dublérů, během bojové scény při natáčení televizního seriálu The Walking Dead zřítil do desetimetrové hloubky. Při převozu do nemocnice podlehl těžkým zraněním hlavy.

Mnoha selháním šlo snadno předejít



Černá série otřásla filmovým průmyslem. Jsou akční scény nebezpečné? „Chybějí jasně vymezené právní hranice,“ stěžuje si kaskadér Jon Miguel (35). „Přál bych si, aby se na place pohybovali bezpečnostní poradci, kteří by nepřetržitě nahlíželi přes rameno koordinátorům akčních scén.“

Miguel se akčními scénami v Hollywoodu živí přes deset let. Blýskl se mimo jiné ve snímcích Avengeance a Syndicate Smasher či seriálu Zákon gangu. Spolu s bezpečnostním expertem Richardem Morenem (44) před třemi lety založil firmu Stuntactical. Připravuje herce a kaskadéry, aby na place získali větší sebejistotu.

„Nechci se rouhat, ale až dosud mě štěstí neopustilo. Jen jednou mě při bojové scéně trošku nešetrně zavalil kolega, jindy jsem se při pádu udeřil do hlavy o lavičku, ale nic horšího,“ ujišťuje v listě The Boston Globe.

Daniel Craig si v bondovce Casino Royal vyrazil dva zuby. Na snímku s Evou Greenovou

FOTO: Profimedia.cz

Co se mohlo při záběrech z posledního dílu Mission: Impossible pokazit? „Možná se provaz, na němž Cruise visel, komíhal příliš rychle, nebo nepřesně spočítali spolehlivou délku lana vzhledem k hercově váze,“ dohaduje se Moreno.

Nepovedené kousky kaskadérů by podle něho měly být ještě důkladněji vyšetřovány – kdyby kvůli ničemu jinému, tak proto, aby se branže napříště vyvarovala podobných selhání. „Mnoha osudným omylům by se totiž dalo předejít,“ odkazuje Moreno na smrt Brandona Leeho.

Syn Bruce Leeho, legendy kung-fu, přišel o život ve věku 28 let v březnu 1993 během natáčení filmu Vrána. Do konce natáčení zbývalo pouze sedm dní, když se točila jedna z posledních scén, kdy postavu Erika Dravena, kterého hrál Lee, měl zabít výstřel ze zbraně Fun Boye v podání Michaela Masseye (70).

Z revolveru však místo neškodné slepé patrony vylétla skutečná kulka. Přitom právě zacházení se zbraněmi tvoří důležitou součást Morenova tréninku.

Rozbité zrcadlo i vyražené zuby



Mnozí herci si na akční scény věří – a končí v nemocnicích. Tady je výčet několika posledních případů. Jake Gyllenhaal (36) v roce 2013 při filmování thrilleru Slídil roztříštil rukou zrcadlo, takže rány mu sešívali chirurgové.

Halle Berryová (51) si o deset let dříve během natáčení Gothiky zlomila ruku. Nebyl to první zářez. Už v roce 2002 si jako Bondova dívka v Dnes neumírej poranila oko a o dva roky později při Catwoman nešťastnou náhodou narazila do osvětlení a rozrazila si hlavu.

Během práce na filmu Postradatelní si Sylvester Stallone zranil vazy.

FOTO: Profimedia.cz

Sylvester Stallone (71) skončil po bojové scéně pro Postradatelné na operačním sále se zraněným vazem. Daniel Craig (49) si v bondovce Casino Royale vyrazil dva zuby. Mnohem hůř pochodila kaskadérka Olivia Jacksonová (33), když v dalším pokračování filmu Resident Evil zaskakovala za Millu Jovovichovou (41). Na motorce vlétla do kamerového jeřábu. Poté, kdy se po sedmnácti dnech probrala z kómatu, jí museli amputovat levou ruku.

„Kaskadéři se dostávají pod stále silnější tlak. Tvůrci filmů po nich chtějí stále náročnější, vynalézavější a nebezpečnější výkony,“ míní Miguel. Obzvlášť při napjatém rozpočtu se setří na zkouškách i bezpečnostních pojistkách. Naštěstí jim v posledních letech pomáhají zvláštní efekty. Při skocích z velké výšky je mohou jistit bezpečnostní pásy. Při finálním zpracování se lana i opasky zneviditelní. „Scéna vypadá naprosto realisticky, ale my neriskujeme životy,“ uzavírá Miguel.