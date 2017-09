Postup: Líčka pečlivě omyjeme a osušíme, zbavíme tuhých blan, osolíme a opepříme. V kastrolu rozehřejeme 1/3 másla s olejem, maso zprudka opečeme ze všech stran. Maso vyjmeme, do výpeku přidáme drobně nakrájenou cibuli, tymián a jablka zbavená středů s jádry. Dobře orestujeme, přidáme cukr a necháme zkaramelizovat. Přidáme 1/3 calvadosu a podlijeme vývarem. Do základu vložíme zpět maso, přiklopíme poklicí a dusíme asi 1 hodinu. Měkké maso vyjmeme a omáčku rozmixujeme tyčovým mixérem. Přecedíme přes jemné sítko, přidáme zbytek calvadosu a zredukujeme do konzistence omáčky. Podle potřeby dochutíme solí, nakonec do omáčky zašleháme prochladlé máslo pro zjemnění. Škubánky: Oškrábané brambory nakrájíme na menší dílky, zalijeme vodou, osolíme a pod poklicí vaříme téměř doměkka. Část vody scedíme a do brambor uděláme vařečkou důlky. Zaprášíme moukou a znovu vaříme pod poklicí na mírném plameni. Brambory rozšťoucháme a rozmícháme do konzistence hladkého těsta. Obdélníkovou formu vyložíme pečicím papírem a těsto do ní přendáme. Pečlivě rozprostřeme a necháme zchladnout. Z vychladlého těsta nakrájíme obdélníkové tvary. Obalíme je ve strouhance a opékáme ze všech stran na rozpuštěném sádle. Doporučení šéfkuchaře: Čerstvá telecí líčka nejsou úplně snadno k mání a budete si je muset s největší pravděpodobností objednat u vašeho řezníka předem. Omáčku z líček není třeba zahušťovat jíškou. Obsahují totiž velké množství kolagenu, který omáčku spolehlivě zahustí. Vychladlá omáčka se změní v dokonalé želé. Ale nelekejte se. Při ohřívání se znovu rozpustí.