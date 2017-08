Pokud vás dovolená teprve čeká a s ní i výběr plavek, pořiďte si nový model v červené barvě. Ať už půjde o korálové nebo temně rudé bikiny, uvidíte, že v nich budete zářit. Jaké modely letos obchody nabízejí?

Jednoduché

Červená barva je sama o sobě velmi výrazná, a proto nejlépe vynikne na jednoduchých modelech. Ty navíc sluší i dámám se spíše chlapeckými postavami, dodají jim sex-appeal.

Zleva: Mango, podprsenka 599 Kč, kalhotky 299 Kč. H&M, podprsenka, 399 Kč, 299 Kč

FOTO: Archiv firem

Bez ramínek

Výhoda plavek bez ramínek je, že s nimi docílíte dokonale opáleného dekoltu. Naopak nevýhodou je, že se hodí převážně pro menší velikosti prsou, jelikož jim neposkytují příliš velkou oporu. V řetězcích ale naleznete i modely, které mají odnímatelná ramínka, což problém hravě vyřeší.

Answear 2x, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firmy

Jednodílné

Jednodílné plavky jsou letos velmi populární. Čím to je? Schovají to, co mají, ale zároveň odhalí i sexy partie dámského těla. Vyberte si takové, které mají hluboký výstřih vepředu nebo vzadu, podle vašich preferencí.

Zleva: Answear, 599 Kč. Zara, 699 Kč

FOTO: Archiv firem

Zleva: Answear, info o ceně v obchodě. Lazy Eye, 3500 Kč

FOTO: Archiv firem

Sexy

Hledáte plavky, ve kterých budete královnou pláže? Kromě toho, že by měly být červené, mají i něčím vynikat. Skvěle vypadají tenounké pásky v dekoltu nebo zajímavý vzor, který přitáhne lačné pohledy. Pokud jste výrazná osobnost, která se ráda ukazuje, běžte do toho!

Answear 2x, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firmy