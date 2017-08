Sportovní elegance

Sportovní eleganci milujeme všechny. Dovolí nám totiž vypadat žensky, ale přesto pohodlně. To stejné platí pro denimovou bundu, kterou si můžete obléci i přes velmi elegantní šaty. Na nohy můžete nazout plátěnky pro svěží look nebo vsadit na klasiku a sladit k šatům pohodlné balerínky. Kabelku volte jednoduchou a praktickou, do které se vám vejdou věci na celý den.

Kabelka, Zara, 799 Kč. Boty, Vans, info o ceně v obchodě. Bunda, Levis, info o ceně v obchodě. Šaty, Zoot, 989 Kč. Balerínky, Answear, 2090 Kč.

FOTO: archiv firem

Černá

Elegantnější verze modré džínové bundy je ta černá. Báječně se hodí na denní nošení, ale také na večírky. Nejlépe vypadá s upnutými šaty v midi délce (pod kolena) s lodičkami na podpatku nebo kotníčkovými botami. Doplňky volte spíše ve sportovním stylu a do ruky si vezměte jednoduché psaníčko, která skvěle podtrhne tento minimalistický a elegantní look.

Hodinky, Answear, 3699 Kč. Psaníčko, Urbanlux, 1699 Kč. Lodičky, Mango, 899 Kč. Džínová bunda, Levis, info o ceně v obchodě. Šaty, Mango, 399 Kč. Kotníčkové boty, Mango, 599 Kč.

FOTO: archiv firem

Dvakrát denim

Devadesátkám sice odzvonilo, ale denimu není nikdy dost. Směle tak můžete zkombinovat vaše oblíbené džíny s denimovou bundou ve stejné nebo podobné barvě. Top můžete zvolit obyčejný s nápisem, ale pokud chcete vytáhnout svou ženskost, zvolte květinový s volánkem. Na nohy potom nazujte ladící boty na klínku nebo obyčejné tenisky a s nimi slaďte i kabelku.

Kabelka, Zara, 799 Kč. Boty na klínku, Answear, 2499 Kč. Top, Zoot, 299 Kč. Bunda, Lee, 2899 Kč. Džíny, Lee, 2399 Kč. Tenisky, Reebok, info o ceně v obchodě.

FOTO: archiv firem

Oversized

Oblečení, které vypadá, jako byste ho podědily po starším sourozenci je trendy, a přesto se ho mnoho žen bojí. Obzvláště na štíhlých postavách přitom vypadá velmi módně. Oblečte si např. oversized džínovou bundu a k ní obyčejné pruhované tričko a krátké kraťasy. Nohy protáhněte botami na klínku a do ruky si vezměte velkou hnědou kabelku, která je praktická a k volnější bundě sedí.

Brýle, Answear, 3999 Kč. Kabelka, Urbanlux, 3629 Kč. Boty, Answear, 1799 Kč. Bunda, Zara, 1299 Kč. Tričko, Lee, 799 Kč. Šortky, Mango, 599 Kč.

FOTO: archiv firem