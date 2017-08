Nové válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků na plážích severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. Špičkový anglický režisér a scenárista vypráví příběh o přežití a zoufalství po obklíčení Spojenců německou armádou ze tří pohledů, a to ve vzduchu, na moři a na pláži.

„Když mi Chris roli velitele Boltona nabídl a řekl, že budu v týmu s takovými esy, jako jsou Tom Hardy i populární zpěvák Harry Styles ze skupiny One Direction, ani chvíli jsem neváhal, byť jsem tušil, že natáčení nebude procházkou růžovým sadem. Nemýlil jsem se,“ prozrazuje Branagh.

Vraždu v Orient expresu (2017) režíroval s chutí, s radostí si zahrál i Hercula Poirota.

FOTO: Profimedia.cz

Už jen sama role byla náročná tím, že mým hlavním úkolem bylo zorganizovat bezpečnou evakuaci stovek mladých mužů z moře, natož pak drsné filmování v Dunkerku. V životě jsem se při natáčení dostal do hodně obtížných situací, ty ale byly ničím v porovnání s Dunkerkem. Pohodlí veškeré žádné. Jakmile jsem si oblékl uniformu a odešel ven na pláž, zůstal jsem tam celý den. Žádná židle, protože Chris ani nikdo jiný také neseděli. A o šálku čaje jsem si mohl dát dvacet hodin jen zdát,“ říká dnes už s úsměvem a pokračuje: „Chris totiž má až puritánské odhodlání bojovat proti všemu, co vnese do filmu sebemenší jemnost. A proč taky. Vždyť tehdy bylo evakuováno 300 tisíc mužů, tisíce jich však nepřežily nebo padly do zajetí.“

Branagh, který se v posledních letech pohyboval herecky i režijně v tak odlišných žánrech, jako byl mysteriózní thriller Jack Ryan: V utajení (2014), pohádková Popelka (2015) či divadelní Romeo a Julie (2016), tvrdí, že propojení tak rozmanité tvorby je pro něho tou největší výzvou. „Stejná byla i šance zkusit si cestování ve zlaté éře Orient expresu, navíc s takovými herci, jako jsou Judi Denchová, Michelle Pfeifferová, Willem Dafoe, Johnny Depp a další, kteří vnesli do příběhu Vražda v Orient expresu hloubku detailu a citu. Bylo to opravdu nesmírně vzrušující,“ pochvaluje si v tomto případě nejen herec, ale i režisér Branagh.

Slavného Hercula Poirota ztvárnil jak jinak než bravurně. Zvláště si vychutnal jeho pověstný knír. „Ten je totiž ochranou i provokací zároveň. Přesně tak, jak obrovský knír popisuje Agatha Christie ve svých detektivkách. Poirot se za něj může obrazně řečeno schovat a zároveň, když se mu lidé kvůli němu vysmívají a podceňují ho, práci detektiva spíš ulehčuje.“

Největší Branaghova síla je ale v jeho milovaném Shakespearovi. Žádný jiný tvůrce s výjimkou Brita sira Laurence Oliviera nepřinesl do světa filmu tolik klasického umění jako on. Sám také přiznává, že byl od mládí dílem největšího dramatika posedlý. A jak to všechno začalo?

Ve válečném thrilleru Valkýra (2008) o protinacistickém spiknutí s cílem zlikvidovat Hitlera jako generál von Tresckow.

FOTO: Profimedia.cz

Jako devítiletý se společně s rodinou odstěhoval ze Severního Irska do Readingu nedaleko Londýna. Důvodem byly neustálé roztržky mezi katolíky a protestanty. V nové škole se mu spolužáci vysmívali kvůli irskému přízvuku. Rychle se naučil ten britský a dodnes je znám tím, že dokáže napodobit libovolný přízvuk. V osmnácti získal stipendium na prestižní londýnské Královské akademii dramatických umění, kde byl jedním z nejúspěšnějších.

Ve třiadvaceti se pak stal nejmladším členem prestižní Královské shakespearovské společnosti a získával pochvalné kritiky od britských profesionálů.

Do povědomí širší veřejnosti se zapsal zejména svým divadelním ztvárněním Jindřicha V. (1989). Ještě tentýž rok příběh o tomto vladaři přepsal do filmu. Sám si zahrál hlavní postavu a ujal se i režie. V roce 1990 pak za něj dostal oscarové nominace za nejlepšího herce v hlavní roli a nejlepšího režiséra. V této době založil také vlastní divadelní soubor Renaissance Theatre Company, jehož patronem se stal princ Charles.

V roce 1989 se oženil s britskou kolegyní Emmou Thompsonovou, kterou obsadil téměř do všech svých prvních filmů. Po rozvodu v roce 1995 žil několik let s herečkou Helenou Bonham Carterovou, která s ním hrála ve Frankensteinovi (1994). Od roku 2003 má za manželku výtvarnici Lindsay Brunnockovou z rodiny bohatého byznysmena. „Je to žena, na kterou jsem čekal řadu let. Bohužel však ani s ní nemám děti. Tak to příroda rozhodla. Prostě člověk nemůže mít všechno,“ říká moudrý Kenneth Branagh.

S druhou manželkou, pohodovou Lindsay Brunnockovou, je šťastný.

FOTO: Profimedia.cz

Jednoho z nejčastěji oceňovaných světových režisérů a herců v roce 2012 pasovala královna Alžběta II. na rytíře, k čemuž sám herec dodává humornou vzpomínku: „Když k této významné události došlo, byl jsem velice dojatý. Odvahu mi ale před tím moc nedodali ani dva moji výborní, leč starší kolegové Michael Caine a Roger Moore. Zvláště Roger, který měl bolavá kolena, vyprávěl o tom, jak se strašně bál, že když si klekne, pak už nevstane, a taky se bál, aby ho pak královna tím mečem nepasovala na ucho.“