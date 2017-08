Chcete vypadat stylově, a přitom nezruinovat rodinný rozpočet? Poradíme, jak na to

Když jde o oblečení, ženy mají často pocit, že nemají, co na sebe a vyrážejí na zběsilé nákupy. I bez velkých zásahů do rozpočtu přitom můžete vypadat elegantně a šik. Stačí nakupovat s rozmyslem a naučit se fígle, jak si pořídit nesmrtelné kousky za pár drobných. Že je sekáč out? Omyl.