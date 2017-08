Ať už trávíte letní měsíce na dovolené nebo v práci, jistě se chcete cítit pohodlně a šik, i když si občas připadáte, že tajete pod přímým sluncem jako nanuk. Jak zvládají léto celebrity a co volí za oblečení?

Emily Ratajkowski



Emily Ratajkowski je hvězdou Instagramu číslo jedna. Sice ji jen málokdy vidíme oblečenou v něčem jiném, než jsou plavky, ale pokud se tak stane, tak to vždycky stojí za to. Nám se líbí jednoduchý model džínových šortek a splývavého topu s výrazným kimonem, které celý look pozvedne na jinou úroveň. Na nohy obujte klasické hnědé sandálky a do ruky si vezměte trendy slaměné psaníčko.

Tílko, H&M, 279 Kč. Boty, Baťa, 999 Kč. Kimono, Zara, 1599 Kč. Kabelka, Zara, 599 Kč. Šortky, 499 Kč.

Koláž: archiv firem, Profimedia.cz

Karolína Kurková

Málokterá česká celebrita je známější než právě Karolína Kurková. Ta si svou vynikající pověst vybudovala na sympatické povaze, těle a stylu. Ten je totiž vždycky perfektní a Karolína téměř nikdy nešlápne vedle. O tom svědčí i námi vybraný model, který se hodí nejen na nejrůznější akce, ale také na normální nošení. Zatímco pruhovaná košile a pouzdrovka je klasika, slaměný klobouk a ladící boty se slaměnou platformou dodají celému looku letní náladu a šmrnc.

Klobouk, Glami, 239 Kč. Boty, 699 Kč. Košile, Mango, 299 Kč. Kabelka, H&M, 999 Kč. Sukně, Zoot, 489 Kč.

Koláž: archiv firem, Profimedia.cz

Pippa Middleton

Není nic pohodlnějšího než bohémsky volné maxi šaty. Ty Pippa doplnila zelenou kabelkou a oranžovými botami na klínku. Klidně ale můžete zvolit jiný odstín kabelky a boty na podpatku vyměnit za placaté espadrilky. Důležité je jen zachovat škálu barev, která se objevuje na šatech.

Brýle, Mango, 299 Kč. Kabelka, Eobuv, 3928 Kč. Boty, Zara, 399 Kč. Šaty, Mango, 2999 Kč.

Koláž: archiv firem, Profimedia.cz

Amal Clooney

Manželka George Clooneyho, Amal, je dáma v každé situaci. Do jejího šatníku patří krátké šaty, kostýmky a overaly. Právě jeden z jejích overalů jsme vybrali jako letní módní inspiraci, která se ve skříni jen tak neztratí. Jednoduchý olivový overal už nemusíte ničím kombinovat. Stačí k němu jen doladit doplňky v odstínech hnědé a můžete vyrazit do práce i do města.

Overal, Mango, 599 Kč. Brýle, H&M, 399 Kč. Boty, Mango, 799 Kč. Kabelka, H&M, 599 Kč.

Koláž: archiv firem, Profimedia.cz