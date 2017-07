Vítězkou aktuálního ročníku velkolepé soutěže se stala matka dvou dětí Kari Curlettová. Ta se svou róbou zvítězila mezi ostatními 1577 modely a vyhrála hlavní cenu v podobě deseti tisíc amerických dolarů (necelých 224 tisíc korun).

„Skoro jsem to nedokázala,” říká Curlettová, která šaty šila po večerech poté, co své děti uložila ke spaní.

„Na půli cesty jsem myslela, že přestanu, plakala jsem a přemýšlela, co dál. Bylo toho na mě už hodně, ale pak přilétl na naši zahradu motýl a sedl mi na ruku. Tehdy jsem si řekla, to je ono, a našila na šaty 1500 drobounkých motýlů,” dodala vítězka pro agenturu Reuters.

Dvacet nejlepších modelů bude následně darováno prostřednictvím firmy Ripley's Believe It or Not! nevěstám, které přišly o své šaty vinou náhlého bankrotu známého svatebního salónu Alfred Angelo.