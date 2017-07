Postup: Porce králíka osušíme, osolíme, lehce opepříme a obalíme v hladké mouce. Přebytečnou mouku oklepeme. V kastrolu na olivovém oleji nejprve opečeme dozlatova česnek, ale ne moc, mohl by zhořknout a celé vaření pokazit. Česnek vyjmeme a do oleje vložíme porce králíka postupně tak, aby se nedotýkaly a maso se dobře zatáhlo. Maso otáčíme minimálně, jinak by mohlo pustit šťávu, a to nechceme. Přihodíme bylinky, olivy a podlijeme vínem, přidáme rajčatové pyré a masový vývar. Přiklopíme a na mírném ohni pomalu dusíme přibližně hodinu, do změknutí. Jako příloha se hodí bageta nebo italská ciabatta.