Každá žena je jiná. Jedna štíhlá, druhá plnějších tvarů, další s postavou basketbalistky a jiná tak drobounká, že jí nikdo nevěří její věk. Každá má ale určitý styl, který upřednostňuje, nehledě na to, jak vypadá. To samé by mělo platit u plavek.

Je sice dobré občas sledovat trendy, ale váš styl je jedinečný, a hlavně vám ho nikdo nevezme.

Plážová femme fatale

Ladné pohyby, dokonalé tělo a obdivné pohledy lidí okolo. O kom je řeč? No přece o plážové femme fatale. Zaujměte provokativními plavkami, které vyzdvihnou vaše přednosti, nezapomeňte doladit i zbytek outfitu.

Česká síťovka, 999 Kč. Espadrilky, Urbanlux, 2850 Kč. Horní díl bikin, H&M, 399 Kč. Spodní díl bikin, H&M, 299 Kč. Jednodílné plavky, H&M, 799 Kč. Klobouk, Mango, 599 Kč. Set náhrdelníků, Zara, 399 Kč. Kraťasy, Wrangler, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

Nezbytný je velký slaměný klobouk, náhrdelník choker, denimové kraťasy a klasické espadrilky. Horkým módním hitem jsou pak znovuobjevené síťovky v novém kabátu. Jsou skladné, praktické a vypadají stokrát lépe než umělé igelitky.

S hlavou v oblacích

Slaná voda, vítr ve vlasech a dlouhé letní večery jsou pro vás takřka náboženstvím? Vyberte si outfit, který splyne s přírodou, a navíc v něm krásně vynikne vaše opálení.

Slaďte háčkované plavky s bílým rozevlátým kaftanem nebo krajkovaným přehozem a na nohy obujte jednoduché sandálky s korálky. Do plážového baru si nasaďte tyrkysový náhrdelník a užívejte si nerušený klid se skleničkou vašeho oblíbeného nápoje v ruce.

Náhrdelník, Lindex, 449 Kč. Boty, Deichmann, 588 Kč. Osuška, H&M Home, 399 Kč. Tunika, F&F, 499 Kč. Horní díl plavek, Mango, 799 Kč. Dolní díl plavek, Mango, 799 Kč

FOTO: Archiv firem

Diva za všech okolností

Ráda se pěkně oblékáte, ale výrazné barvy a vyzývavé střihy jdou zcela mimo vás? Ukažte, že s módou umíte zacházet s grácií a pořiďte si jednodílné plavky se zajímavě řešenými zády, které budete moci nosit i jako top. K nim si oblékněte volné lněné kalhoty a doplňte slaměným kloboukem a kabelkou.

Brýle, Mango, 399 Kč. Slamák, H&M, 399 Kč. Náušnice, Zara, 299 Kč. Plavky, Zara, 799 Kč. Kalhoty, Mango, 999 Kč. Plážová taška, Bonami, 599 Kč. Sprej s UV ochranou, Astrid, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

V centru pozornosti

Ráda si užíváte lačné pohledy mužů? Pořiďte si plavky v barvě, která nikomu neunikne! Trendy je svítivě růžová, žlutá a tyrkysová. Nezapomeňte doladit doplňky, které rovněž hrají hlavní roli. Pestrobarevný kaftan s motivem džungle je sázka na jistotu, slaměné psaníčko a espadrilky jsou hitem sezóny, které dodají špetku glamouru.

Kšiltovka, Glami, 490 Kč. Psaníčko, H&M, info o ceně v obchodě. Espadrilky, Urbanlux, 1844 Kč. Horní díl plavek, F&F, 359 Kč. Spodní díl plavek, F&F, 239 Kč. Kaftan, Lindex, 699 Kč

FOTO: Archiv firem

Sportem ku zdraví

Nepotrpíte si na přehnanou zdobnost, místo toho preferujete funkčnost, kvalitu a pohodlí? Pak je pro vás sportovní styl ten pravý. Vsaďte na kvalitní plavky ze skateshopů a sportovních obchodů, které jsou vyrobeny z funkčních materiálů a vydrží vám i několik let.

Plážová taška, 149 Kč. Boty, Vans, info o ceně v obchodě. Oboustranné plavky, Zoot, 1889 Kč. Ekologická láhev na vodu, Zoot, 199 Kč. Kšiltovka, Glami, 570 Kč. Šortky, Calzedonia, 599 Kč

FOTO: Archiv firem

Pořídit si můžete i oboustranné modely, které vám udělají parádu hned dvakrát.