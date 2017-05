Pomerančová kůže je známkou nahromadění škodlivin v těle, dochází k porušení kolagenních vláken, a to je příčina ztráty pružnosti a kvality kůže.

Víte, jakým stupněm celulitidy trpíte? Poznáte to velmi jednoduše. „Pokud na první pohled není poškození kůže viditelné, ale při stlačení problémové partie se pomerančová kůže ukáže, trpíte 1. stupněm celulitidy. Když již není třeba místo stlačovat a celulitida se ukáže pouhým zatnutím svalu nebo na nějakém ostřejším světle, jedná se o 2. stupeň. Další, 3. stupeň, už znamená zcela viditelně postiženou partii. Celulitida je vidět, bez ohledu na to, v jakém stavu sval je nebo pod jakým světlem. Posledním, 4. stupněm, už se rozumí stádium absolutního poškození kůže. Je často provázeno bolestmi a otoky. Tento stav už není pouze kosmetická vada, ale vážný problém nutný konzultovat s odborníkem,“ varuje primář Žilní kliniky, MUDr. Ota Schütz.

Do začátku dovolených nezbývá už mnoho času, nicméně začnete-li hned dodržovat naše rady, máte velkou naději stav vaší pokožky výrazně zlepšit.

Jídelníček

Chcete‐li mít v těle zdravé buňky, musíte je dobře živit. V první řadě je dobré minimalizovat v denní stravě či zcela odstranit éčka, dochucovadla, velké množství cukrů, soli, které organismus zpomalují a zavodňují. Buňky pak nefungují, jak by měly, a jsou ke vzniku celulitidy náchylnější. „Dále z jídelníčku vyřaďte všechna smažená a příliš tučná jídla, výrobky z bílé mouky, kávu a v neposlední řadě i veškerý alkohol,” doporučuje osobní trenér a výživový specialista Radek Pajič z Bomton Power Conceptu.

Naopak je dobré se zaměřit na potraviny s vysokým obsahem bílkovin, esenciálních mastných kyselin, vitamínů, minerálů a antioxidantů (tvaroh, vejce, ovoce a zelenina, ryby, ořechy), které podporují tvorbu kolagenu, pomáhají zpevnit buňky a pozitivně ovlivňují růst a obnovu tkání.

Vhodné je do jídelníčku zařadit dýni, mrkev, jáhly, pohanku, ovesnou kaši, celozrnnou rýži, kukuřici a veškeré luštěniny. Výborné jsou i citrusové plody (citróny, limetky, mandarinky), skořice, máta, zázvor apod.

Pro krásu a zdraví je také nutný dostatečný pitný režim. „Voda je nezbytná pro fungování celého organismu a také pro krásu. Dehydratovaná pleť rychleji stárne, a pokud chcete odplavit z těla veškeré odpadní látky, které tělo produkuje, je dostatek tekutin nezbytný,” upozorňuje Sarah Maxwellová, specialistka pro Fitness & Lifestyle značky Nivea.

Z tekutin je poté nejlepší čistá neperlivá voda či bylinkové čaje. Naopak je dobré z pitného režimu vyřadit sycené a ochucené nápoje, džusy, kávu, energy drinky či alkohol.

Cvičení vše zefektivní

Pohyb je důležitý i v boji s celulitidou. Výborné jsou aerobní aktivity se správnou tepovou frekvencí, kdy se nejlépe spalují tuky, a navíc se i nastartuje krevní a lymfatický oběh potřebný pro odbourávání celulitidy.

Výborné jsou z pohledu celulitidy sporty jako plavání, rychlá chůze, cyklistika či bruslení na in-linech. Pomoci mohou i naprosto jednoduché cviky jako jsou dřepy, zakopávání či výpady. Vhodné je i jógové cvičení např. Pozdrav slunci či Pět Tibeťanů.

Naopak zapomenout byste měly na aerobic, tenis, squash či další sporty, při kterých se tělo masivně otřásá.

Lymfatická masáž

Masáže jsou kromě pohybu další možností, jak rozproudit lymfu v těle. Existují speciální hmaty a pohyby, pomocí nichž dokážou kvalifikovaní odborníci odstranit blokády toku lymfy.

„Využívají znalostí anatomie a fyziologie lymfatického systému a zároveň respektují směr toku lymfy tak, aby v průběhu masáže směřovala do volně průchodných sběrných lymfatických míznic a uzlin. Ošetření musí vždy začít vyprázdněním mízních uzlin, dále se pak postupuje od centra těla směrem ke končetinám. Masáž by měla být vždy příjemná, nebolestivá a trvat by měla 45–60 minut u končetin a celotělová až 120 minut,” vysvětluje korektivní dermatoložka MUDr. Jitka Chaloupecká z Laserového centra Anděl.

Někdy jsou tyto ruční masáže nahrazovány těmi přístrojovými tzv. lymfodrenážemi. Podle odborníků na tom není nic špatného, jen tyto masáže nejsou vhodné pro všechny. Důležitý je zdravotní stav jedinců.

„Po lymfatické masáži se zhruba 80 % lidí cítí unaveno, což je dáno nastartováním detoxikačního procesu. Proto se v den, kdy se provádí lymfatická masáž, nedoporučuje fyzická či psychická zátěž. Někdo se může po masáži cítit ale i jako znovuzrozený – rozproudění lymfy a zrychlení metabolismu totiž umí dodat hodně energie, síly, euforie a optimismu,“ vysvětluje masérka Kateřina Lebedová ze studia Rosala.

Péče o pokožku

Dobré je začít hned ráno ve sprše, střídáním teplé a studené vody, případně pokožku masírovat žínkou (ideálně lufou).

K prokrvení pokožky, zároveň k probuzení lymfatického systému může posloužit i pravidelný peeling. Peeling neaplikujte ihned po vstupu do sprchy. Nejlepší je, když se pokožka nejprve prohřeje teplou vodou, póry se roztáhnou a mnohem lépe vstřebají účinné látky.

Samotný peeling se pak provádí krouživými pohyby po směru hodinových ručiček směrem k srdci. Podpoříte tak činnost lymfatického systému a z těla se snadněji vyplaví škodlivé látky. Pokožku je dobré masírovat alespoň pět minut. Jelikož se během peelingu obrušují buňky z pokožky a té chvilku trvá, než se zregeneruje, doporučuje se peeling používat maximálně 2-3krát týdně. Kávový peeling v kombinaci s přírodními složkami tak nejen dokonale ošetří a zregeneruje pokožku, ale zároveň přinese kopec srandy a zážitků. I ve dvojici.

Zleva: Balíček MARK Coffee Coconut 200g a MARK for HIM after GYM 120 g. Kávový peeling v kombinaci s přírodními složkami dokonale ošetří a zregeneruje pokožku nejen ženám, ale i mužům. Péči o tělo si tak mohou dopřát ve dvojici. Cena: 669 Kč; Manufaktura přírodní lufový puf s provázkem - účinně napomáhá proti celulitidě, cena: 159 Kč; Erborian Magnolia Butter Scrub - tělový peeling - s jemně namletými skořápkami vlašských ořechů dle tradičních korejských receptur. Cena: 829 Kč; Lush The Rough With The Smooth - tělový peeling, cena: 265 Kč; Manufaktura zjemňující & výživný solný peeling s vřídelní solí, mandlovým olejem a meduňkou, cena: 329 Kč

FOTO: archív firem

Krémy, gely a séra proti celulitidě fungují na principu prohřívání těla a prokrvení kůže. Také hluboce hydratují pokožku, tím pádem je vyživená, hladká a lépe vypadající. Při používání těchto přípravků je ale důležitá pravidelnost. Ideální je problémové partie natírat každé ráno a večer.

Jednou týdně je pak dobré udělat si zábal. Aplikujte přípravek proti celulitidě, následně obalte potravinovou fólií, oblečte legíny a zabalte se do deky minimálně na půl hodiny. Pokud chcete dosáhnout co nejlepších výsledků, provádějte během aplikování krému masáž, díky které se pokožka prokrví a krém lépe absorbuje.

Zleva: Nivea zpevňující gel proti celulitidě Q10 Plus 200 ml - viditelně redukuje vnější projevy celulitidy již po třech týdnech, cena na Krasa.cz: 200 Kč; Yves Rocher zpevňující a zeštíhlující sérum - extrakt z mangostanu napomáhá k účinnému boji s tuky, cena: 620 Kč; Herbacin Kamille tělové mléko zpevňující 250 ml - obsahuje výtažky z heřmánku, aloe vera, regenerační arganový olej a vitamíny A a E, cena: 234 Kč; Dermacol zpevňující sérum proti celulitidě, 75 ml - podporuje odbourávání tuků, zabraňuje jejich dalšímu ukládání. Zároveň aktivuje mikrocirkulaci v pokožce a odvádí zadržovanou vodu, cena: 269 Kč; Inca Collagen - pomůže zlepšit kvalitu pojivové tkáně, zpevnit hluboké vrstvy kůže a tím ji krásně vypnout. Cena za měsíční kúru 1 260 Kč; Loccitane intenzivní kúra proti celulitidě Mandle - dokáže zeštíhlit problematické partie a zároveň vyhladit a zpevnit pokožku, cena: 1015 Kč; Biologique Recherche tělový olej Lipogen AC, 100 ml - napomáhá redukovat celulitidu a zároveň zpevňuje a tonizuje pleť. Cena: 1990 Kč; Clarins 100% rostlinný odvodňující olej na tělo (Body Treatment Oil Contouring, Strengthening) 100 ml - podporuje odstranění toxinů, stimuluje a zpevňuje tkáně a omezuje efekt pomerančové kůže. Cena: 1069 Kč; Sensai Cellular Performance Body Care Body Firming Emulsion - působí proti ochabování a zadržování vody a zajišťuje pocit osvěžení a hebkosti pleti. Cena: 2599 Kč

FOTO: archív firem

Na celulitidu pomocí speciálních zábalů a přístrojů

Kúra Universal Contour Wrap – naprosto dokonale pročistí tělo a kůži, a to čistě na přírodní bázi. Speciálními obinadly napuštěnými roztokem přírodních minerálů a mořského bahna se ovine tělo a vytvoří se teplý zábal.

„Ještě teplé mořské bahno vytáhne škodlivé látky z tekutiny kolem tukových buněk, zatímco zábalová metoda stlačí a formuje tukovou tkáň. S pomocí vinylového obleku udržuje klient pohodlnou tělovou teplotu. Po zábalu je kůže napnutá, velice jemná a jedinec ztratí několik centimetrů po obvodě," doporučuje masérka Dagmar Jindrová z centra Bomton Jalta.

Moderní lymfodrenáž s detoxikačním zábalem - technika, která kousek po kousku odblokuje lymfatické cesty a uzliny. Tím odvede škodlivé látky a toxiny z těla ven a znovu nastartuje správnou cirkulaci lymfy.

„Jedná se o klinicky ověřenou proceduru používanou v lékařství, která pomáhá nejen při akutních problémech, jako jsou otoky, ale také k odstranění celulitidy a jako její účinná prevence, prevence oteklých nohou a křečových žil. Ozdravné a estetické účinky spočívají také v tom, že zrychluje metabolismus a tím tělo snáze odbourává tuky a toxiny, zlepšuje prokrvení a tím i elasticitu kůže. A opět zároveň působí také preventivně i proti přibírání na váze. Celá procedura je navíc velice relaxační a příjemná,” vysvětluje dermatoložka Tereza Gabryšová z Yes Visage.

LPG přístroj z generace Cellu M6 - principem léčby je narušení infrastruktury celulitické tkáně, nafragmentování a oddělení tukových částic, následná lymfodrenáž a stimulace regeneračních procesů.

„Dochází k tomu vtažením kožní řasy do pracovního prostoru speciální léčebné 'žehličky a vysavače celulitidy', kde na pokožku mechanicky působí proti sobě umístěné pohybující se a otáčející válečky v různých směrech a měnících se rychlostech podle předem vybraného programu,” vysvětluje MUDr. Ota Schütz.

Základní léčebná kůra spočívá v 15 + 2 speciálních masážích, každá po 35 minutách, v intervalech 2-3krát týdně (v první polovině léčby častěji - 3krát týdně, v druhé polovině stačí 2krát týdně). Po skončení kůry následuje vyšetření s vyhodnocením a doporučení další péče.

Přístroj UltraformerIII - určen jak pro lifting pokožky obličeje, tak i pro tvarování různých partií těla – tzv. bodycontouring. „Nová technologie využívá tzv. MMFU – Mikro a Makro fokusovaného ultrazvuku, který aktivuje kolagen ve svrchních vrstvách pokožky, v důsledku silného prohřátí jednotlivých vrstev dojde k vypnutí kontur obličeje, stažení podbradku či zpevnění ochablé pokožky na krku,” vysvětluje MUDr. Yvonne Bergerová z BcD Clinic.

„Makro fokusovaný ultrazvuk proniká do hloubky 6–9 mm k tukovým buňkám, podkoží se prohřeje až na teplotu 60 °C, tukové buňky se rozpustí a postupně lymfatickým systémem odplaví. Zároveň je nastartována mohutná produkce nového kolagenu, který je zodpovědný za pevnost a pružnost tkáně. Zákrok je ideální ke zpevnění a formování jednotlivých partií těla, zejména k ošetření bříška (nejčastěji po porodu nebo po výrazném úbytku váhy) dále dolní části zad a boků nebo vnitřních stehen,“ dodává lékařka.

Ošetření probíhá ambulantně, cca 60–90 minut v závislosti na rozsahu ošetřované oblasti. Zákrok je jednorázový, přičemž efekt se projeví v průběhu dvou měsíců a vydrží až dva roky. Cena zákroku od 8 000 Kč (dle velikosti ošetřované partie).

Icoone Laser - díky patentované technologii válečků kombinovaných se světlem a laserem působí na kůži jako celostní trénink. „Multi-techlologie liftuje, masíruje a stimuluje pojivovou tkáň těla i obličeje, a to včetně těch nejcitlivějších a nejzranitelnějších oblastí (oči, poprsí, krk, podpaží a vnitřní strana stehen). Výsledky jsou viditelné již po 3 až 4 ošetřeních, přičemž cena za jedno ošetření se pohybuje od 1 090 Kč,” upozorňuje Martina Dvořáková z Miracle Esthetic Clinic and Spa.

Rázová vlna - odstranění celulitidy pomocí rázové vlny je jednoznačně nejefektivnější metoda současnosti. „Léčba spočívá v kombinaci akustických rázových a elektrických pulsů, které způsobují narušení tukové tkáně a zároveň podporují novou činnost lymfatického oběhu, podporuje také tvorbu kolagenu, takže kůži navrací její pružnost. Změna je patrná již po první aplikaci. Pro maximální efekt doporučujeme 6 až 10 opakování dvakrát týdně. Záleží na celkovém stavu pokožky a stupni celulitidy,” vysvětluje Alena Jírů z Kliniky krásy Anděl.

Cena za jedno ošetření stehen a zadku se pohybuje kolem 4 200 Kč, za 10 ošetření 25 200 Kč.