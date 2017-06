Právě v době, kdy září v cenami ověnčeném Domě z karet, se představí ve zcela odlišné roli dobrodružné fantasy Wonder Woman. Zájem o ni vysvětluje následovně: „Od mládí sportuji. Tento seriál však natáčím už pátý rok a po pravdě moc pohybu v něm nemám. Proto jsem uvítala nabídku na fyzicky náročnou Antiope, která ho naopak nabízela víc než dost,“ směje se úspěšná rodačka z Texasu.

Trailer k filmu Wonder Woman

Zdroj: Vertical Ent.

„Denně jsem se svými trenérkami kaskadérkami cvičila do úmoru. Generálka Antiope, teta princezny Diany, je totiž největší bojovnice z kmene Amazonek, která má na starost výcvik celé armády, musela jsem tedy podle toho vypadat. Moje poslání je také tajně připravit na boj i nadanou neteř, budoucí Wonder Woman,“ prozrazuje o očekávané sci-fi.

Jako nebojácná generálka Antiope v dobrodružné Wonder Woman. Premiéra v našich kinech je 1. června.

FOTO: Profimedia.cz

Ostatně role odvážných žen provázejí Wrightovou od samého začátku její kariéry. Narodila se v Dallasu do rodiny obchodní ředitelky kosmetické firmy a manažera farmaceutické společnosti. Díky své přirozené kráse začala už na střední škole pracovat jako modelka a poznávala svět, a to od Paříže po Tokio. „Největší výhoda modelingu byla právě v možnosti cestovat. Když jsem tehdy poprvé spatřila Evropu, nikdy jsem se už do Ameriky nechtěla vrátit,“ vzpomíná.

Doma pak dostala malou roli v telenovele Santa Barbara (1984), kde si Robin všiml režisér Rob Reiner. A pozval ji na konkurz romantické fantasy Princezna nevěsta (1987). V ní ztvárnila hlavní postavu, díky níž se stala už v jednadvaceti populární herečkou.

Odmalička ctižádostivá Robin ale nechtěla zůstat ve škatulce pohádkové blondýnky. Proto odmítla několik dalších nabídek na trháky, jako byl Jurský park či Batman navždy, a šla do daleko temnější role Kathleen Flanneryové v britském dramatu o irských gangsterech Stav milosti (1990). Při jeho natáčení poznala už tehdy známého Seana Penna, který se rozváděl s Madonnou. Zamilovala se do něj a začali spolu žít. Rok nato se jim narodila dcera Dylan (1991), za dva roky pak syn Hopper.

V té době se Wrightová stáhla do ústraní a starala se o rodinu, počkala si až na svou životní roli Jenny ve Forrestu Gumpovi (1994). Ten se okamžitě stal hitem a dodnes zůstal jedním z nejoblíbenějších filmů. Následovala další velká postava v dramatu o statečné Moll Flandersové (1996) a ve stejném roce i svatba se Seanem Pennem.

V nezapomenutelném snímku Forrest Gump s oscarovým kolegou Tomem Hanksem.

FOTO: Profimedia.cz

Ta byla začátkem vášnivého a často bouřlivého manželství. Spojení se slavným, kontroverzním hercem bylo pro Robin náročné a složité, protože se sama nikdy za celebritu nepovažovala. Natáčela jen jeden film za rok, a to převážně s Pennem, jako například snímek Jak ta je úžasná (1997), a věnovala se dětem.

V roce 2004 se poprvé nechala slyšet, že život s ním je vyčerpávající drama, na které přestává mít sílu. Tři roky nato se manželé Pennovi dohodli a podali žádost o rozvod. K němu nakonec došlo po opětných návratech a rozchodech až v roce 2010, v době, kdy se Robin představila v další ze svých výrazných rolí ve vynikajícím dramatu Konspirátor v režii Roberta Redforda.

Dům z karet boduje



Po dalších pěti filmech začala v roce 2012 točit s oscarovým kolegou Kevinem Spaceym zmíněný Dům z karet. Její Claire, žena prohnaného, nečestného politika Francise Underwooda, je mocnou hráčkou, která počítá s tím, že nezůstane opominuta. Za tento mimořádný výkon dostala Wrightová několik nominací na televizní cenu Emmy a v roce 2014 i prestižní Zlatý glóbus.

V manželské dvojici se stejně vynikajícím Kevinem Spaceym v seriálu Dům z karet.

FOTO: Profimedia.cz

A co na svůj úspěch říká oceněná herečka? „Chci v této kariéře pokračovat dál a v době, kdy už obě naše ratolesti jdou svou vlastní cestou, jsem připravena na další výzvy. Jen se mi zdá, že mi trvalo zbytečně dlouho, než jsem dospěla a začala si konečně věřit. Dokonce když jsem si četla statistiky k seriálu Dům z karet a zjistila jsem, že Claire je populárnější než její muž Frank, řekla jsem si o vyrovnání platu.”

„Nebyl to velký rozdíl, on měl za epizodu 500 dolarů a já 420. Šlo ale o princip. Málokdy byla mužská a ženská role tak vyrovnaná jako v tomto seriálu. Proč bych tedy měla za stejně náročnou postavu mít méně než on? A tvůrci mi okamžitě vyhověli. Takže podobně odvážně budu v této branži postupovat dál. Navíc jsem v tomto seriálu začala i s režií, se kterou moje sebevědomí stoupá,“ říká spokojeně statečná Robin Wrightová.