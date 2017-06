Ve své knize s názvem Ženy, které pracují aneb Nová pravidla úspěchu radí, jak vyvážit rodinné a profesní povinnosti. Na stránkách vystupuje jako matka tří malých dětí, která je de facto „první dámou USA“, jelikož Trumpova žena Melanie v Bílém domě většinou nepobývá. Knihu psala ještě před zvolením otce. Přimlouvá se v ní za pružnou pracovní dobu pro ženy pečující o děti a o možnost pracovat z domova.

O úspěchu knihy ale ještě není rozhodnuto. Americká liberální média odmítají uvěřit, že by to Ivanka s bojem za emancipaci žen myslela vážně. Spíše ji považují za postfeministku, která propaguje tradiční model žen podřízených mužům, pečlivě ukrytý ve feministickém obalu. Jenomže zatímco americká média Ivanku ráda nemají, spousta voličů ano.

V Číně ženu považují bezmála za bohyni – kliniky plastické chirurgie ji tam momentálně představují jako nejatraktivnější vzor, k němuž se bohaté Číňanky chtějí připodobňovat. Němci jí střízlivěji přezdívají „tátova tisková mluvčí“.

Sama proti médiím



Její nová kniha se zatím dočkala zdrcujících recenzí. Prý jde o snůšku banalit, které může napsat jen někdo, kdo je zcela odtržen od reality. Jenomže velká část médií je zase odtržena od americké společnosti a ta v Ivance vidí nejpopulárnějšího poradce v Bílém domě. Celá polovina země jí důvěřuje a chce naslouchat jejím radám. Třetina sice ne, ale to nic nemění na faktu, že v administrativě zaujala pevnou „středovou“ pozici a šíří kolem sebe klid a rozvahu, na rozdíl od svého otce.

Jak dospěla do tohoto bodu? Rozhodně ne snadno. Z prestižní školy ve Wallingfordu ve státě Connecticut uprchla a jako 14letá se stala modelkou. Rodiče svolili, měli jen podmínku, že to musí povolit škola a Ivance se nesmí zhoršit prospěch. Nejtěžší bylo zlomit ředitele školy, ale uspěla.

Začínala v „nejtvrdším světě“



V roce 1997 se začala objevovat na stránkách Elle, v reklamách značky Tommy Hilfiger, pomáhala s charitativní kampaní u Versaceho. Svět modelingu však nenáviděla. „Modelky jsou nejzlomyslnější a nejpodlejší dívky na zeměkouli, nezvladatelné, nevzdělané a zkažené teenagerky, jejichž úspěch je přímo úměrný ubližování kolegyním,“ říkává Ivanka.

V otcových šlépějích proto zamířila na Whartonovu vysokou ekonomickou. Ale po skončení nepracovala v rodinném podniku. Od píky se vypracovala v newyorské realitní firmě Forest City. Chtěla dokázat, že do Trumpova rodinného byznysu přinese něco víc než jen příjmení. Za dva roky začala u otce a dotáhla to na viceprezidentku sekce rozvoje a nákupů.

Fungovala také v porotě otcovy reality show Učedník v televizi NBC. V letech 2005 až 2007 žila s producentem Bingo Gubelmannem. Na jednom obchodním obědě se seznámila s Jaredem Kushnerem, nynějším manželem. V roce 2009 konvertovala k judaismu. Rodina konzumuje pouze košer pokrmy a pátky – tedy sabat – striktně slaví pohromadě.

Česky umí jen nadávat



Co se týče českých kořenů, nejsou tak hluboké jako u Donalda Trumpa juniora, který mluví česky a druhému synovi dal jméno Tristan Milos na památku dědečka Miloše Zelníčka. Ivanka prý česky zvládá pouze peprné nadávky.

Na druhou stranu není vyloučeno, že jméno prvorozené dcery – Arabelly – odkazuje ke známému seriálu, který v dětství díky kontaktům s bývalým Československem znala.

S německou kancléřkou Angelou Merkelovou a generální ředitelkou MMF, Francouzkou Christine Lagardeovou v Berlíně během summitu W20, kde se sešly ženy z oblasti vědy, politiky a průmyslu, aby diskutovaly o postavení žen ve společnosti.

Z tohoto pestrého a nanejvýš úspěšného života (s manželem vlastní 240 miliónů dolarů a spoustu akcií v rodinném byznysu) Ivanka naformulovala „desatero“, s nímž teď chce oslovit americké ženy.

Pozapomněla na chůvy



V závěru knihy sice Ivanka děkuje chůvám svých dětí a slibuje, že nečekanou platformu v Bílém domě využije k prosazení práv žen, právě zakončení ale vyvolalo největší vlnu kritiky. I když prý kritizuje nižší mzdy žen a nedostatek kvalitních jeslí a školek, nějak přehlédla, že reformy jejího otce matkám s dětmi přilepší ročně pouze deset dolarů.

Chůvy a hospodyně Liza a Xixi, které Trumpové den co den vydatně pomáhají, se však v její knize takřka nevyskytují.

„Nafotily nejlepší snímky mých dětí. Do deseti let si ale budu myslet, že jsem to fotila sama,“ přiznává. A jsou to i chůvy, které učí její děti čínsky, ovšem chválu za to sklízí Ivanka.

Některým ženám s ohledem na politiku Donalda Trumpa vadí, že použila jejich příběhy, například Reshmě Saujaniové, šéfce neziskovky Girls Who Code. Někdejší obchodní ředitelka Ivančiny módní firmy Marissa Kraxbergerová zase vzpomíná, jak ji Ivanka odmítla pustit na mateřskou dovolenou, ačkoli v knize za ni bojuje.

Sady Doyleová z magazínu Elle to shrnuje: „Jedinou Ivančinou radou pro ženy válcované pracovními a rodinnými povinnostmi je stát se Ivankou. Bez armády neviditelných pomocnic by to stejně nezvládla.“