Vybírání cestovních zavazadel není lehká věc. Každý výrobce má v sortimentu několik druhů kufrů a pyšní se unikátním výrobním postupem či materiálem. Jak si tedy poradit?

FOTO: Novinky

„Při výběru nového cestovního zavazadla je důležité si nejprve uvědomit, jaký druh cest nejraději absolvujete a k jakému účelu má zavazadlo sloužit. Pokud dáváte přednost spíše aktivním dovoleným s častými přesuny, tak je vhodnější cestovní taška nebo batoh na kolečkách. Na odpočinkovou dovolenou nebo na opakované služební cesty doporučuji zvolit kufr na kolečkách,” říká Lucie Hrubá, odbornice ze společnosti Samsonite.

Který je ten pravý?

Lidé se často mylně domnívají, že do zavazadla se nevyplatí investovat, protože jim ho stejně na letišti vlivem neopatrné manipulace zničí. Opak je ale pravdou.

Kvalitní zavazadla jsou odolná i vůči silným nárazům a necitlivé manipulaci na letištích. Co se týče skořepinových a textilních kufrů, nelze jednoznačně říci, který z materiálů je lepší.

Výhodou skořepinových zavazadel je, že jsou odlehčená a navíc bytelná. Oproti tomu u látkových zavazadel většina cestovatelů ocení množství kapes a tím pádem i více úložného prostoru. Záleží tedy na každém, jaké jsou jeho preference.

TSA zámky

FOTO: Novinky

Kvalitní kufr by měl mít dvojitá otočná kolečka, která oceníte především kvůli snadné manipulaci se zavazadlem. Dále by měl mít výsuvnou trolej, na kterou můžete např. jednoduše umístit příruční zavazadlo.

Samozřejmostí by měl být i kvalitní zámek. Ideální jsou kombinační a TSA zámky, k nimž nepotřebujete klíček, a které kontroloři v případě potřeby snadno otevřou, aniž by zámek jakýmkoli způsobem poškodili. Kufr by měl mít dobré vnitřní členění, ideálně rozdělené na dvě části textilní přepážkou. Praktické jsou také úchytky na popruhy.

Jaké jsou trendy?



Pokud se poohlížíte po novém cestovním zavazadle, určitě vás budou zajímat letošní trendy.

„Černá barva patří stále mezi velmi oblíbené, ale je pravda, že v posledních letech je znát velký posun. Lidé jsou více odvážnější a nebojí se vybírat zavazadla ve výraznějších barvách a například i s decentním motivem. Je to i z toho důvodu, že chtějí své zavazadlo něčím odlišit a lépe ho tak poznat na zavazadlovém pásu. Trendem letošního roku jsou zavazadla v nadčasových barvách s perleťovým či matným nádechem,” vyjmenovává Adéla Vlasáková, odbornice značky American Tourister.

Umíte si zabalit?

Balení by mělo vždy probíhat postupně. Nikdy není dobré do kufru oblečení jen tak ledabyle a bez rozmyšlení naházet. Může se vám totiž stát, že vaše věci budou po vyndání z kufru pomačkané, v horším případě i poničené. Proto dospodu ukládejte těžší věci, např. boty, knihy a další. Na to přijdou tvrdé věci jako džíny, zcela nahoru nebo mezi jemnější věci jako šaty, halenky či košile.

Na závěr vyplňte mezery v kufru např. ponožkami nebo spodním prádlem. Pokud potřebujete ušetřit co nejvíce místa, použijte kompresní pytlík. Ten funguje na velmi jednoduchém principu. Vložíte do něj oblečení, uzavřete na zip, pytlík srolujete a přes ventil automaticky vyfouknete přebytečný vzduch.

Kompresní pytlík ušetří místo.

FOTO: Novinky

Na co si dát pozor?

Je vhodné dbát i na to, co a v jakém stavu budete kromě oblečení v kufru mít. Změny kolem regulace kosmetiky jsou poměrně časté. Obecně ale platí, že si kosmetiku můžete vzít s sebou na palubu, ale musí být vždy uzavřena v průhledném sáčku, který lze opakovaně uzavřít (je k dostání na všech letištích před letištní kontrolou).

Kosmetika a jiné tekutiny nesmí nikdy přesahovat objem 100 ml, celkově 1 litr. Nezapomeňte také, že mezi tekutiny se řadí jakékoli nápoje, polévky, sirupy, sprchové gely, parfémy, krémy, pleťová mléka, oleje, spreje, šampóny a zubní pasty. Do této kategorie spadají i nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel a další.