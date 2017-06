Suroviny - korpus: 2 vejce, 80 g cukru, špetka soli, 20 g vanilkového cukru, 60 g polohrubé mouky, 40 g škrobové moučky, lžička prášku do pečiva

Postup: Předehřejeme troubu na 180 °C. Vejce vyšleháme do pěny se 2 lžícemi vody, cukrem, vanilkovým cukrem a solí. Mouku smícháme s kypřicím práškem a škrobem a zlehka ji zapracujeme do vaječné pěny. Těsto přendáme do dortové formy a pečeme 20 min. Zatímco korpus chladne, připravíme náplň. Ve vodě necháme nabobtnat 6 plátků želatiny. V mléce svaříme mák s 50 g cukru, odstavíme a do horké tekutiny vmícháme vymačkanou želatinu. Do vychladlého makového mléka zašleháme tvaroh a přidáme nastrouhanou kůru z jedné limety a ze dvou vymačkanou šťávu. Ušleháme smetanu a opatrně ji promícháme s tvarohovo-makovou směsí. Směs navrstvíme na upečený korpus a dort dáme do chladna. Na polevu necháme nabobtnat zbylých 5 plátků želatiny. Jahodový džem rozmícháme a vmícháme do něj želatinu. Touto polevou zalijeme dort a necháme ho minimálně hodinu a půl chladit. Před podáváním dílo ozdobíme.