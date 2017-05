Podmínkou Doktorfestu je, aby v kapele, která zahraje, byl alespoň jeden lékař.

Zuby času mají hned dva. Dokonce dva chirurgy, Karla Harvánka a Ladislava Kindla, který v kapele hraje už od roku 1977.

Ačkoli by na festivalu měli vystupovat se svou původní tvorbou, získali výjimku. Jejich srdeční záležitostí je totiž maďarská rocková skupina Omega. A jejích osm hitů v maďarštině Zuby času naservírují posluchačům.

Když Omega, tak jedině maďarsky



„Všichni čtyři máme rádi rockovou muziku sedmdesátých let. A úplně zázračně se nám líbí maďarská skupina Omega, kterou dneska mladí lidé už asi vůbec neznají. Možná jen jeden jejich hit v podání Aleše Brichty – Dívka s perlami ve vlasech. Omega byla úžasná kapela ve východním bloku, která dělala bigbít, tak jak jsme si představovali, že se hraje v Anglii a v Americe,“ vysvětluje Karel Harvánek.

Přesto, maďarština pro nás není lehký jazyk, oříšek to musí být i pro české interprety. „Je to těžký jazyk, mají například pět E. Myslím si, že čeština je pro bigbít dobrá, němčina strašná, ruština taky a maďarština je pro bigbít kupodivu výborná. Takže jsme se to naučili foneticky. Našli jsme si překlady textů, abychom věděli, o čem písničky jsou, ale zpíváme to otrocky,“ směje se.

I to byl jeden z důvodů, proč od pořadatelů dostali výjimku. Lékař a muzikant Zdeněk Hříbal, který je jedním z nich, chtěl původní tvorbu. „Říkal jsem mu, že jsme měli pár svých kusů, ale nebyly dobré. Když ale slyšel, že chceme hrát písničky Omegy maďarsky, byl nadšen. Budeme hrát osm písniček. Máme na to 45 minut, to je dané. Jedna písnička je hodně volná, má dlouhé varhanové sólo, které se dá případně natáhnout, nebo zkrátit, podle času,“ říká.

Chirurgický virtuóz



V kapele nejen hraje na klávesy, také zpívá. Ostatně obojímu se věnoval od dětství. „Jako dítě jsem chodil zpívat do Kühnova dětského sboru. Zajímavé bylo, že ještě po mutaci si mě povolal sbormistr pan profesor Chvála a jel jsem ještě na jeden festival dětských sborů do Belgie. Měl jsem hluboký hlas a pan profesor mi říkal, že mě potřebuje dole – ‚do déčka, výš nemusíš lézt‘,“ vzpomíná s úsměvem.

I klávesy měl ohmatané od dětství, protože chodil do Lidové školy umění na klavír. „Absolvoval jsem ji, ale samozřejmě nejsem žádný virtuóz,“ říká. Virtuózem je však beze sporu na operačním sále. Medicínu podědil po mamince.

„Měli jsme to s bráchou rozdělené. Máma byla lékařka a otec sólista opery v Plzni. Já šel dělat medicínu a brácha byl po konzervatoři sólistou opery Národního divadla v Praze,“ vysvětluje Karel Harvánek.

Dětské chirurgii se věnuje úctyhodných 37 let. „Obor dětské chirurgie je hrozně krásný, vyžaduje ale hodně přesné operování,“ říká o své práci, kterou má velmi rád. Dodává, že operuje spíše složitější případy. Od těžké, i když krásné práce si odpočine u kapely a se svými čtyřmi vnučkami.

Na ně se snaží nepřenášet své profesionální „postižení“. „Dá se to oddělit špatně. Zaplať Pán Bůh ani jedna z holek neměla nic vážnějšího. Takové ty traumatologické věci, jako podvrknutí kotníku, nejsou tak závažná věc. Stalo se, že jednu z vnuček bolelo bříško a já se přistihl, že na to nemám. Jenom zpočátku. Začal jsem si představovat, že by se mohlo jednat o náhlou příhodu břišní, nebyli jsme v Praze a já si říkal, co s tím. Nakonec se o nic vážného nejednalo. Blbé na tom je, že vlastní krvi člověk přikládá příznaky, které třeba nejsou důležité, člověk má tendenci si jich hodně všímat a zveličovat je,“ říká.

Vnučky pana primáře nyní budou mít možnost vidět dědečka v úplně jiné roli. Na pódiu jako rockera. „Koncert je v sobotu odpoledne, takže předpokládám, že aspoň 75 % mých vnuček tam přijde. Druhá v pořadí věkem už mě jednou hrát slyšela. Mám fotku, jak na mě zbožně kouká, to bylo úžasné,“ směje se.

Těší se také na to, že se na Doktorfestu potká s kolegy lékaři v úplně jiné rovině. „To je hrozně prima, kromě toho jsem se dozvěděl, že Nemocnice Na Bulovce patří mezi podporovatele Doktorfestu a náš tiskový mluvčí se mnou o tom mluvil a hodnotil velmi kladně, že doktor z Bulovky na něm vystoupí,“ říká primář dětské chirurgie a traumatologie Karel Harvánek.