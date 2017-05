Byliny byly po staletí spojované nejen s léčivými účinky, ale i s čarodějnou mocí. V antice třeba lidé věřili, že obyčejný kmín dokáže v nápoji lásky připoutat milovanou osobu. Je také řada bylin, které působí jako afrodiziaka. Tak vybírejte!

Růže



Tradičně je spojována s Venuší a obecně se považuje za rostlinu lásky. Vůně růží vytváří erotickou atmosféru a je nepostradatelná při milostných rituálech. Vykuřovadlo z růží prý napomáhá při svádění, opíjí nás svou sladkostí. Lehce si můžeme připravit růžový olej. Stačí vzít asi 30 g (čím více, tím lépe) očištěných okvětních lístků a dát do tří deci olivového oleje. Macerujeme týden v dobře uzavřené láhvi na slunci. Potom scedíme a používáme do koupele, na masáže nebo obličejové masky.

Jestli chcete připravit něco opravdu zvláštního, vyzkoušejte okvětní lístky růží namáčené v čokoládě. Stačí klasická čokoláda na vaření, lístky namáčíme do skoro vychladlé směsi a necháme ztuhnout. Kakao podporuje pozitivní mysl, stimuluje endorfiny a serotonin, je v něm obsažen fenyletylamin, který se vytváří v mozku, když jsme zamilovaní.

Řebříček obecný



Možná byste to do něj neřekli, ale američtí indiáni ho užívají jako účinné afrodiziakum. Je kouzelnou rostlinou lásky, v magii se používá především k zaříkání lásky a k vykuřování. Květy můžeme nechat doutnat na kousku dřevěného uhlí. A traduje se, že řebříček přidaný do svatební kytice zajišťuje lásku na celý život. Věřte, nevěřte…

Aloe

Tahle zázračná rostlina obsahuje nahořklou šťávu, která má blahodárné účinky na celý organismus. Extrakt z aloe je ale i jedním z nejúčinnějších afrodiziak pro ženy. Příznivě také působí na pleť. Masku si připravíme jednoduše z jednoho listu aloe, jedné čajové lžičky medu a jedné lžíce olivového oleje. Z listu se sloupne vnější zelená vrstva a dřeň se propasíruje přes síto. Vše se smíchá a ihned nanese na obličej a nechá deset minut působit. Kromě vypínacího efektu dojde i ke sjednocení barvy pleti (retušuje červená místa). Maska se musí připravovat vždy čerstvá, nedá se uchovávat v lednici.

Kotvičník zemní



Jde údajně o nejsilnější afrodiziakální rostlinu. Zlepšuje mužskou potenci, zvyšuje sexuální libido. Užívá se kořen formou čaje nebo tinktura z kotvičníku, která má výrazně silnější účinky.

Ženšen



Obsahuje řadu látek k povzbuzení libida. Tento palčivě chutnající kořen roste převážně ve východní Asii a je důležitý pro orientální medicínu. Užívá se také jako tonikum a omlazující prostředek.

Horký stimulující nápoj



Správnou náladu na lásku navodí směs ze lžičky mletého ženšenu, čtvrt lžičky zázvoru, skořice a extraktu z vanilky. Přidáme šťávu z půlky citrónu a vše zalijeme čtvrtlitrem horké vody.

Bazalka Tulsi

Říká se jí i bazalka posvátná a o jejích báječných účincích na zdraví jsme už několikrát psali. Uvolňuje však také mysl a v magii se jí přisuzuje velká moc – dokáže prý přičarovat lásku. Stačí, když budeme nosit pár sušených lístků pořád při sobě. A jestli již partnera máme, bazalka nás uchrání před hádkami a zajistí šťastný a harmonický vztah. Její aromatická vůně přináší radost a porozumění, napomáhá silnějšímu prožitku, proto je pro milenecké dvojice tou pravou.

Namíchejte si koupelovou přísadu

Potřebujeme jednu až dvě kávové lžičky silice (bazalka, chmel, meduňka, levandule aj.), čtyři velké lžíce rostlinného oleje (mandlový, kokosový, z pšeničných klíčků) a na závěr přidáme nějaký emulgátor – může to být vaječný žloutek, smetana, mléko, kokosové mléko. A to je vše.

Královská maska proti vráskám



Potřebujeme jednu cibulku lilie, kterou povaříme v mléce, potom ji rozmačkáme, přidáme jednu polévkovou lžíci medu a zchladíme. Poté přidáme ještě lžíci smetany a rovnou naneseme na obličej. Necháme půl hodiny působit, omyjeme vlažnou vodou.

Zaručený čaj na podporu potence



„Potřebujeme čerstvý pastinák (cca 20 cm dlouhý) a směs bylin – anděliky, libečku, rozrazilu a kopřivy ve stejném poměru. Zalijeme čtvrtlitrem vody, necháme louhovat pět minut, přecedíme a čaj se může pít ještě vlažný,“ říká fytoterapeutka Hana Jánská. A mužům prý pomáhá i kopřivové víno, stačí kopřivy marinovat v bílém víně (jeden díl kopřiv na pět dílů vína) jeden až čtyři týdny, potom přecedit a popíjet na noc přibližně půl deci.

Jasmín



Jeho vůni se přisuzují afrodiziakální účinky. V magii je jasmín označován jako bylina lásky a souladu, co víc si přát. Čaj nebo koupel z jasmínu nádherně naladí jak vás, tak partnera. Éterická vůně jasmínu je velmi silná, proto stačí jen dvě kapky olejíčku k tomu, aby se uvolnilo emocionální napětí.

Středověký nápoj lásky



Proč to nevyzkoušet? Stačí vzít dvě až tři lžičky koriandru, roztlouct v hmoždíři a přidat k litru červeného vína. Nechte týden odležet v lednici v uzavřené láhvi. Potom sceďte. Při podávání by měl mít nápoj pokojovou teplotu. Osoba, která skleničku koriandrového vína v naší přítomnosti vypije, nás prý už bude navždycky milovat.