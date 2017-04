Český design má ve světě zvučné jméno. Ročně se díky činnosti a aktivitám Českých center (organizace, která ve světě prosazuje především českou kulturu a prezentuje úspěchy české vědy, výzkumu a inovací) v zahraničí koná více než 80 akcí zaměřených na módu a design.

Úspěch českých studentů a návrhářů hlásí jedno z hlavních měst módy - Londýn, nově i daleké Tokio.

Jeden z modelů kolekce Japonsko klidná síla

Liběna Rochová

Japonsko klidná síla



Začátkem února měli mladí návrháři z UMPRUM možnost představit svou kolekci s názvem „Japonsko klidná síla“ na tokijském Bunka University Graduate Fashion Weeku. Pod vedením uznávané návrhářky Liběny Rochové vznikly modely, které navodily úsměvy i u jindy distancovaných Japonců.

Svou roli sehrála i teoretická příprava studentů, kteří absolvovali přednášky u předních japanologů věnované náboženství, umění, literatuře. Díky tomu získali studenti náhled do japonské kultury a identity.

„Na Bunka University Graduate Fashion Weeku jsme předvedli vyspělou a profesionální práci. Každý student se zadání „Japonsko klidná síla” zhostil na výtečnou. Modely vyjadřovaly výstižně inspirační zdroj,“ hodnotí práci studentů Liběna Rochová.

Kolekce představuje osobitou reflexi studentů jako Evropanů fascinovaných vzdálenou kulturou.

Střihy hrály v kolekcích hlavní roli.

Modely studentů UMPRUM

Make-up modelek byl inspirován gejšami.

Úspěchy v Londýně



Londýn je strategickým středobodem celosvětové módy. Čeští designéři se zde představili již počtvrté, a to díky aktivnímu úsilí Českého centra Londýn, které se dlouhodobě věnuje propagaci české módy v zahraničí.

Studenti UMPRUM

Nejnovější výstava s názvem There Is Only You proběhla v rámci mezinárodní přehlídky mladých módních talentů International Fashion Showcase 2017 (IFS) jako doprovodná akce londýnského Fashion Weeku a sklidila velký úspěch.

Tereza Porybná, ředitelka Českého centra v Londýně, vysvětluje své snahy o proslavení české módy ve světě. „Módu v našem programu vnímáme spíše jako umění než byznys. Snažíme se ukázat její přesahy do jiných oborů, jak dokáže kreativně reagovat na současný svět a zároveň udržovat kvalitu tradičních řemesel.”